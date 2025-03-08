42歲阿本「高中畢業照」曝光！　凍齡程度嚇壞網：變的只有畫質

記者黃皓瑋／綜合報導

42歲的男星阿本（翁瑞迪）出身自節目《模范棒棒堂》，出道多年來累積大批粉絲。經常透過社群平台分享生活的他，昨（7日）曬出自己20幾年前的高中畢業紀念冊照片，讓網友驚訝發現即便過了多年，他的外貌依然沒有太大的差異，直呼對比之下「變的只有畫質」。

▲阿本彷彿凍齡，看不出真實年紀。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）



阿本5日曾在社群平台發文，自曝巧遇了25、26年沒見的高一同班同學，並開心PO出2人合照，不過照片中阿本的外貌與2人的實際年齡相比，似乎年輕不少，引發網友關注。阿本昨日則再度發文：「巧遇高中同學後，打開畢業紀念冊懷念一下高中生活！」並曬出多張紀念冊中的照片。

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▲阿本日前曬出與高中同學的合照。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）



貼文一出讓網友紛紛驚呼：「阿本變的只有畫質」、「阿本很扯欸，有在長大嗎」、「這照片昨天拍的嗎」。有網友也提到同樣以凍齡著稱的兒童台主持人香蕉哥哥，笑稱：「你是不是也有偷偷塗抹孩子的微笑」，阿本則開玩笑表示：「塗抹香蕉哥哥的微笑比較強效。」

▲▼阿本高中畢業紀念冊照片曝光。（圖／翻攝自Threads／aben6011）



▼阿本Threads貼文。（翻攝自Threads／aben6011，如遭刪除請見諒）

