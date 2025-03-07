曾智希認「怕證婚儀式不值得」　放閃甜謝陳志強：一輩子忘不了

記者王靖淳／綜合報導

女星曾智希2022年宣布和陳志強結婚，夫妻倆上個月底在萬豪酒店補辦婚禮，平時會在群記錄生活的她，今（7）日發文坦言婚禮前本來猶豫要不要有證婚儀式，直到後來她才發現一切都很值得，「真的很感謝強強，我才能擁有這一輩子都忘不了的時刻。」

▲陳志強、曾智希2022年結婚。（圖／翻攝自Facebook／曾智希Simba）



曾智希透露，一開始她在籌備婚禮時對於是否舉行證婚儀式感到非常猶豫。她提到，當時考慮證婚儀式的各種費用和準備工作，心中不免有所顧慮，而且也不確定這些投入是否真的值得，「當初辦婚禮的時候，一直好猶豫要不要證婚儀式，一個小時的儀式還要佈置、場地費，真的值得嗎？」

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▲曾智希上個月底完成婚禮。（圖／翻攝自Facebook／曾智希Simba）

然而，曾智希表示她最後還是選擇戶外證婚，並強調這是個超值得的決定，「戶外證婚才能拍出如此好看的照片，看著這些照片彷彿又聽到了當下的笑聲。」她提到這些回憶讓她感激不已，同時也在文末甜謝老公給她一場難忘的婚禮，「尤其是強強牽著我走進來，太陽照在我們身上的那一刻，就好像老天爺也在祝福我們。」

▲曾智希感謝陳志強給她一場難忘的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／曾智希Simba ）

