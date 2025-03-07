鄭爽遭封殺4年傳「拍短劇」復出！　內容改編本人經歷影射渣前夫

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星鄭爽靠著《微微一笑很傾城》等劇集走紅，不料2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞而遭封殺，一度傳出逃往美國躲債，最近鄭爽首次透露還債進度，表示已經成功足額繳清所有款項，最近更被爆即將復出，且計劃拍攝一部改編自自己經歷的短劇，內容還與前夫張恒有關。

▲鄭爽傳出將以短劇復出。（圖／翻攝自鄭爽IG）

鄭爽1月在社群中更新分享近照，被眼尖網友發現，IP地址顯示來自她的家鄉遼寧瀋陽，似已悄然返回中國。隨後，她在新開設的微博帳號「小鄭子事務所ZS」上再次發文，透露已經繳清了欠款，一系列舉動都被猜測是在為復出做準備。

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鄭爽計劃復出拍攝的短劇，劇情將大部分改編自她的真實經歷，內容或許會揭露一些過去不為人知的故事，特別是與她的前男友張恒的爭議過往。該劇的男主角可能名叫章楠，「章」與「楠」被認為暗示了張恒的名字。

▲鄭爽近來積極在社群上發聲。（圖／翻攝自鄭爽IG）

面對鄭爽的復出計劃，網友們的反應不一，部分人感到震驚，並質疑她是否在挑戰廣電總局的底線，甚至認為她是在試圖「洗白」自己。然而，也有網友對此表示懷疑，認為可能只是為了吸引注意力的炒作。

▲鄭爽和張恒曾上節目放閃。（圖／翻攝新浪娛樂微博）