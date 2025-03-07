熊熊當媽一年喊累「犧牲很多時間」　甜讚老公神隊友：相伴彼此成長

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）2023年7月宣布密婚5個多月，隔年2月生下女兒鈮霓（Hania），當媽一年的她，今（7）日在IG發文分享心情變化，有感而發表示：「雖然累，也犧牲很多自己的時間，但我還是覺得當媽真的好開心。」同時也甜蜜稱讚老公是個神隊友。

▲熊熊分享當媽一年的心情。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊分享自己在育兒路上所遇到的挑戰，從一開始換尿布和洗澡的手忙腳亂，到現在已經可以一手抱女兒一手泡奶，甚至還能獨自帶女兒外出，她認為母女倆都成長了，「她成長了，我也成長了。」並開心表示開始當媽媽之後，日常發生了許多變化，「有了鈮，生活真的變得很不一樣。」

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▲熊熊會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

熊熊在文末特別點名老公表達感謝，並甜蜜大讚對方是神隊友，讓彼此在育兒這條路上都有所成長及進步，「要謝謝神隊友，育兒路上一路相伴，彼此成長。雖然還是會有摩擦，但解決彼此情緒的時間變短許多。」儘管當媽的這一年中，很累也失去不少個人時間，甚至健身、出國、朋友聚會的頻率都減少，不過熊熊仍表示不後悔生小孩，「我還是覺得當媽真的好開心。」