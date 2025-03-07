佩甄尪連開6間診所　買房竟是靠台積電驚人年終曝

記者葉文正／台北報導

女星佩甄與泌尿科醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，今（7日）佩甄為老公在新竹新開的醫美診所開幕活動站台，診所共120坪、斥資7千多萬打造，如今已有6家醫美診所、營業額破億，不過佩甄說老公依然很節儉，平常會騎共享機車、youbike等，出國若是怕塞車都會搭捷運。

▲佩甄(左)與老公王祚軒。（圖／讀者提供）

王祚軒提到找房花了一年多相當不易，「某次看房時，剛好有一隻鳥停在我肩膀上，「因為我們有在做男性增大的，覺得這是很好的吉兆。」佩甄則直呼：「鳥王欸，名副其實的，而且牠不是隨便的麻雀，是很漂亮的鳥。」夫妻倆也決定買下這棟房做為新診所，佩甄也笑說，好險都有陸續買台積電股票，當時還是賣了台積電才能順利付頭期款。

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▲佩甄與老公王祚軒已開六診所。（圖／讀者提供）

近年王祚軒頻頻到大陸出差，一度讓佩甄無法接受。現在他出國頻率減少，都是客戶有需要才會過去，打趣自己就像台積電一樣「根留台灣」。他的醫美診所年營收破億，還在持續招兵買馬。

夫妻倆經營醫美診所有聲有色，去年年終還發出900萬，不過王祚軒平常都很節省，笑說太貴的東西如果沒有打折自己買不下去，不過他不會管佩甄買名牌包，之前耶誕節還送了老婆60萬的包、相當愛妻。