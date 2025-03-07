ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佩甄尪連開6間診所　買房竟是靠台積電驚人年終曝

記者葉文正／台北報導

女星佩甄與泌尿科醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，今（7日）佩甄為老公在新竹新開的醫美診所開幕活動站台，診所共120坪、斥資7千多萬打造，如今已有6家醫美診所、營業額破億，不過佩甄說老公依然很節儉，平常會騎共享機車、youbike等，出國若是怕塞車都會搭捷運。

▲佩甄與老公王祚軒。（圖／讀者提供）

▲佩甄(左)與老公王祚軒。（圖／讀者提供）

王祚軒提到找房花了一年多相當不易，「某次看房時，剛好有一隻鳥停在我肩膀上，「因為我們有在做男性增大的，覺得這是很好的吉兆。」佩甄則直呼：「鳥王欸，名副其實的，而且牠不是隨便的麻雀，是很漂亮的鳥。」夫妻倆也決定買下這棟房做為新診所，佩甄也笑說，好險都有陸續買台積電股票，當時還是賣了台積電才能順利付頭期款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佩甄與老公王祚軒。（圖／讀者提供）

▲佩甄與老公王祚軒已開六診所。（圖／讀者提供）

近年王祚軒頻頻到大陸出差，一度讓佩甄無法接受。現在他出國頻率減少，都是客戶有需要才會過去，打趣自己就像台積電一樣「根留台灣」。他的醫美診所年營收破億，還在持續招兵買馬。

夫妻倆經營醫美診所有聲有色，去年年終還發出900萬，不過王祚軒平常都很節省，笑說太貴的東西如果沒有打折自己買不下去，不過他不會管佩甄買名牌包，之前耶誕節還送了老婆60萬的包、相當愛妻。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【真方便？】當打開房間窗戶就直通廚房...

推薦閱讀

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佩甄, 王祚軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. LuLu住溫泉旅館遇詭異女房客！　「扭曲行走氣音搭話」她嚇壞狂奔
  2. 《難哄》遭批「女主人設崩」！觀眾看不下去：懷疑編劇沒讀懂小說
  3. 22歲女優直播上廁所！鏡頭一歪「下體整片走光」　無碼露點片慘外流
  4. 樂天壯壯濕身解放比基尼　「辣曬超兇上圍」好友全看暈：太絕了！
  5. 梁赫群跟直播主睡一起　不知該開心還是不開心
  6. 王淨認常被說夫妻臉！甜讚曹佑寧：他長得太漂亮　被問王大陸高EQ回應
  7. 哈孝遠瘦20公斤想重回球場　身體罹多病45分鐘就打消念頭
  8. 45歲高圓圓曬「11年對比照」抬手推比薩斜塔！　網看傻：逆齡生長
  9. 詹懷雲認《那頭鵝》拍戲時「滿多人暈船」　林奕嵐讚：凸顯他的肌肉
  10. 台AV女優胎尼自爆2隱疾「有魚腥臭味」　PO文求解掀兩派戰翻

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366