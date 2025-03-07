「花系列惡女」梁家榕結束16年戀情恢單！　笑喊：我的天使還沒來

記者蕭采薇／台北報導

女星梁家榕90年代在「花系列」名作《太陽花》飾演壞女人爆紅，前兩年驚覺身體出狀況，因此決定休息。她近來在《火車來去》復出，再度與伊正飾演夫妻。戲外是不婚主義的梁家榕，透露也在幾年前與交往16年的圈外男友分手，剛好在疫情期間養的貓咪，陪伴她度過情傷和休養的日子。

▲（左起）梁家榕和伊正在 《火車來去》再次合作，彼此相當有默契。（圖／記者湯興漢攝）

兩人7日現身為《火車來去》宣傳，有默契地穿上灰色系服裝現身，更自虧「合作久了有夫妻臉」。相較於伊正大談爸爸經，梁家榕則表示：「我從以前就明確知道自己不會結婚，應該說，我比較想愛自己。」

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她透露自己容易操心，如果結婚生子肯定會把重心都放在家人身上，加上小時候看父母離異，梁家榕說：「小孩子眼中，會看到的是女人比較辛苦。」不過她也笑說：「我現在有養貓咪，也是我的貓女兒。」

▲梁家榕透露在疫情期間，結束了16年愛情長跑，如今已經單身4、5年。（圖／記者湯興漢攝）

梁家榕提到疫情和養病期間，儘管偶爾覺得寂寞，但有毛小孩相伴就好了許多。然而言語間卻有透露的單身的感情狀態，對此她大方承認，笑說：「就是到16年就沒有了。」梁家榕表示，因為對方工作需要長期往返大陸，加上疫情更難見面，遠距離難免有摩擦，「我們先是淡掉，後來有約出來，就決定結束。」

▲伊正笑說，自己也曾說不會結婚。（圖／記者湯興漢攝）



她目前雖然不排斥新戀情，但也覺得認識新朋友的過程有些辛苦，「就順其自然。」更笑說自己很保守，不會嘗試交友軟體。伊正在一旁則說：「我很想打槍她，我10幾年前也說不會結婚，但天使不知道什麼時候會來。」梁家榕也笑說：「所以我的天使大概是還沒來。」《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點串流平台同步上架。