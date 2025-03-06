奧斯卡影后麥琪麥迪遜《艾諾拉》苦練鋼管5個月　差點不能上場崩潰

記者蕭采薇／台北報導

本屆奧斯卡大贏家，最佳影片《艾諾拉》讓年僅25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）首度入圍就封后，她為此是花了5個月苦練鋼管舞，甚至請爸爸在家裝了一根鋼管。沒想到開拍前幾週，導演突然告知拍攝場地沒有鋼管，讓她一度崩潰。

▲麥琪麥迪遜為《艾諾拉》苦練鋼管5個月。（圖／CATCHPLAY+提供）

第97屆奧斯卡頒獎典禮剛落幕，由坎城影展金棕櫚得主《艾諾拉》，一舉奪下包括最佳影片在內的5項大獎，成為最大贏家。導演西恩貝克（Sean Baker）一人包下最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪輯獎。

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而新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜，在片中化身風情萬種的脫衣舞孃艾諾拉，舉手投足散發致命吸引力，其中一場短短10秒的鋼管舞戲更是性感爆棚，談及這段表演。

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜（Mikey Madison）拿下奧斯卡影后。（圖／路透）



她分享：「我希望角色的性感能夠渾然天成，於是花了5個月苦練鋼管舞，甚至請爸爸在家裝了一根鋼管。沒想到開拍前幾週，導演突然告知拍攝場地沒有鋼管，讓我一度崩潰。最後我成功說服導演至少給我一場鋼管舞的戲，我用5個月的努力，換來10秒的精彩瞬間。」該片在CATCHPLAY+上線。