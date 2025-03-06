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浪LIVE電豹女今天宣布重大消息　淘汰三到四人草莓嘆有人太白目

記者葉文正／台北報導

台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦浪LIVE電豹女，特別在今（6日）舉辦記者會，包含小楓、筱緹、安汝、草莓、笑笑、Nia、雪寶、海莉、魚肉、 安娜、喬喬、Yuki、語萱、諺諺、瑄瑄、紹頤、Jasmine，以及練習生思思、仔仔、奶糖、Petty、牙牙、小馨，全員出席，一同分享團隊近況，但也宣布將在月底淘汰3-4人。

▲電豹女今天齊聚。（圖／記者葉文正攝）

▲電豹女今天齊聚。（圖／記者葉文正攝）

成員們透露電豹女主場排班完全是以舞蹈考核為標準，小楓直言：「尤其電豹女的舞蹈又很多元，遇到不擅長的領域真的會壓力山大。」副隊長筱緹也說：「因為只有八到十個名額，有但是我超不擅長記商演舞，每次在驗收前都在家超用功的記舞。」笑笑更表示自己有在球場上帶動應援，相對來說壓力更大，「所以在驗收過程中，我都會很認真對待，跟我一組的隊員我都會簡單排小隊形，把驗收過程當作表演形式對待。」

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▲電豹女今天齊聚。（圖／記者葉文正攝）

▲電豹女學做泰國菜。（圖／記者葉文正攝）

草莓更透露跨年當天還跟笑笑、小楓一起出遊，「我在跨年當天竟然跑去台北地下街跟笑笑、小楓開一起盲盒，這是我第一次去那種電玩玩具街，覺得新鮮又有趣。」笑笑也喜歡和雪寶、草莓一起到財神廟拜拜，「一起去財神廟後一人帶一組虎爺回家」。

▲電豹女今天齊聚。（圖／記者葉文正攝）

▲電豹女練習生。（圖／記者葉文正攝）

小楓，隊上有些不經意的生死鬥，電豹女偏搶，有些人拍照會一直擠到前面，臉上也貼滿鑽，像我因為最近醫美，只只能貼鑽遮瑕。

笑笑也說，「剛進來我也貼很多，學妹來臉也都貼滿鑽，為了讓大家可以看到，還有瀏海貼緊，才不會晃動，21歲。」笑笑今天穿學生服也被批很心機，被學妹說很老也不會覺得傻眼，覺得是無心。

筱緹則透露自己平常扮黑臉，有學妹直接在笑笑面前說你們好老哦，我練舞會直接講，是不是應該要大跳，不可以小跳，作品要到達一定程度，公司看個人特質，幫我們擬定培訓計畫。所以接下來我要去美國練舞，帶領大家跳舞，大概要去一個月，每天都要學習。

草莓說，有個最小學妹，坐在我旁邊，她說她不冷，因為她很年輕，我就一直瞪她，要她下車，很白目，今年四月會有主場八場，會再練三支新舞，電豹女是職籃中最認真的，蠻用心編舞。

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