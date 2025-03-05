李英宏神隱幕前5年「竟變殺手」　萬華「喝蛇血、燒腋毛」超狠！

記者蔡琛儀／台北報導

李英宏將推出睽違5年的新專輯《東方美人》，向影史經典的「黑色電影」（Film noir）形式取經，將歌曲創作融合影視及配樂領域的製作思維，化身為黑色電影中的奇幻英雄「迪爵迪迪龍」，在名為《東方美人》的影集裡華麗登場，為專輯打造全新獨特的世界觀。

▲李英宏推出新專輯《東方美人》。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）

身為主角的〈迪爵迪迪龍〉主打單曲釋出，李英宏化身一名代號「萬華的蛇」的殺手，在MV中演出「喝蛇血」、「火燒腋毛」，與神秘優雅的東方美人穿梭在台北西區，僅以「DJ DIDILONG（迪爵迪迪龍）」簡單五字歌詞貫穿全曲，搭配純正的迪斯可音樂，為角色的初登場帶來神秘又強烈的印象。

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李英宏說：「東方美人不只是一個形象，而是一種象徵，一種無法抗拒般令人沉迷的魔力。這是一種藉由優雅、神秘、和冒險的風格所構成的情感品味。」MV影像特別以8釐米規格拍攝，由李英宏本人出演，時而點菸、時而在舞廳歡唱，與神秘女子的互動，來回穿梭在台北西區之間的畫面拼湊。

▲李英宏化身殺手「萬華的蛇」。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）

為了在視覺上呈現這張音樂電影專輯的深度，《東方美人》將與新世代台灣導演鄔鶴宏合作四支MV，從 8mm 拍攝的〈迪爵迪迪龍〉開始展開一串尋索東方美人的故事線，每一首歌曲 MV都將釋出一回東方美人的線索，仿若當年紅極一時的〈台北直直撞〉把萬華街頭拍出新況味，讓《東方美人》成為一張名符其實的「黑色電影專輯」。