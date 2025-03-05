陸短劇男神何健麒「遭官方正式封殺」！劈腿列劣跡藝人　出道2年就塌房

記者田暐瑋／綜合報導

大陸「短劇男神」何健麒3日被爆劈腿醜聞，遭爆與女友同床共枕，隔天又帶別的女子開房間，他原本要進軍長劇市場，立刻遭到換角，4日大陸官方火速發文，正式將他列入「劣跡藝人」封殺，讓他2年的演藝生涯等同宣告終結。

▲何健麒遭封殺。（圖／翻攝自何健麒微博）



中國電視劇製作產業協會青年工作委員會（下文簡稱「青工委」）4日發表文章，名為《關於微短劇劣跡演員的風險提示》，內容提及何健麒的劈腿醜聞：「引發大眾廣泛議論，造成不良社會影響。」強調片方應堅決抵制有違法犯罪行為、嚴重失德失範行為的劣跡藝人。

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此外，也大動作表示未來將監管短劇演員，「對於違法違規、失德失範的演員，在掌握確鑿證據後，可向我委投訴反映，我委核實後將對外披露並做風險預警。」由於何健麒出道才短短2年，靠著帥氣外表登上短劇一線男神，如今火速翻車，令許多網友相當震驚。

▲何健麒遭封殺。（圖／翻攝自何健麒微博）



何健麒被爆同時交往兩女劈腿，被其中一位交往對象指控是「時間管理大師」，立即引發陸網議論。原本他即將跨界進軍長劇市場，3月中旬要演出長劇《玉茗茶骨》，一爆發醜聞後，製作人于正馬上宣布換角切割，「本來就是很小的角色，不在女主的七個CP裡，換了也就換了，不多傳播。」