朴善珠全中文互動台粉「還大秀台語」！　羞曝全靠1神器獲讚：太用心

記者張筱涵／綜合報導

韓國啦啦隊成員朴善珠（박선주）因去年加盟台灣職籃啦啦隊「Pilots Crew」走紅，今年更受邀與金娜妍共同為中華隊經典賽資格賽應援，活潑親民的個性讓她人氣大漲。近日，她在社群平台Threads上發文，不只有中文，還有台語的書寫，引發粉絲熱議。

▲朴善珠很積極與台粉互動。（圖／翻攝自Threads）



朴善珠日前在Threads上分享自己和金娜妍最愛的台灣零食與啤酒，並用全台語發文：「今仔日欲佮我佇台灣的最愛組合來敲一杯～我佮娜璉真愛食這款餅！」流暢表達讓粉絲驚呼連連，紛紛好奇她是如何做到的。

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對此，朴善珠當天就更新貼文解答，表示自己為了更順利與粉絲溝通，特別購買了ChatGPT的付費版：「雖然我有GPT的幫助，但其實是我自己在寫，我也會把你們的留言一個一個翻譯並仔細閱讀哦。」她更說會繼續努力，也希望粉絲能夠持續給予支持。

▲朴善珠用台語發文。（圖／翻攝自Threads）



朴善珠的用心與努力，讓粉絲相當感動，「這麼用心的女孩能不愛嗎？大家一人一推一起把山豬推給更多人認識吧」、「不管什麼方法或工具，都是用心的在與我們做溝通跟交流，這點很貼心，很棒喔」、「能運用軟體和粉絲溝通與回覆，已經不是一般人會做的，妳值得更棒的發展」。

▲朴善珠都會將粉絲留言全部複製到GPT翻譯。（圖／翻攝自Threads）