陳文茜「小腦多1個腫瘤」眼前大片黑點！　醫示警她快處理：會擴散很快

記者黃皓瑋／綜合報導

66歲的資深媒體人陳文茜，近期證實罹患黑色素癌第4期，目前正在積極治療當中，然而她昨（4日）自曝在小腦發現了1個新腫瘤，醫院院長更警告她須立即處理，「否則腦部會擴散很快」，對此她宣告：「我的腦，終於要和癌細胞作戰了。」

▲陳文茜證實小腦多了1顆腫瘤。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）



陳文茜昨晚在臉書粉專「文茜的世界周報」發文，透露因為黑色素沉澱，近期眼前出現了一大片黑點：「比第四輪免疫治療前已有的症狀少了一半，但原來殺不死留下的黑點，一個個大了一倍以上，有的甚至長成毛髪狀，生活連洗把臉，都很不舒服。」

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陳文茜在緊急接受MRI（磁振造影）檢查後，發現小腦多1個腫瘤，對此院長判斷要馬上處理，否則會擴散得很快，原先已經要出院的陳文茜，也因此留下來接受新的治療：「明後天做架子，下週光子放療。」

▲陳文茜被醫師告知腫瘤要儘快處理。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）



突如其來的病況，讓陳文茜有感而發：「我曾說霍金在《時間簡史》中的一段話，深深地影響我：『我們看到的從很遠星系來的光，是在幾百萬年之前發出的光。我們看的是它的過去。』我已看到許多過去⋯⋯未必將來一定看不到，即使如此，我也不必束手無策。」她也坦言為了減少眼前大量黑點的干擾，現在暫時過著把燈全關掉的生活：「生命永遠有更好及更壞的事，互相牽引在我們的身邊，有時候壞的事逃不了，接受，比否認，抗拒好。」

▼陳文茜Facebook貼文。（翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy's World News。如遭刪除請見諒）

