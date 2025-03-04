Lucy嫁黑男被酸愛錢　旗下網紅曝她真實財力：為酸而酸會有報應

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber黑男因開設《街頭邱比特》單元爆紅，他1日和交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）舉辦婚禮，在親友的圍繞下收獲滿滿祝福。不過，也有部分網友質疑Lucy是為了錢才嫁給黑男，對此，黑男旗下的網紅強尼（禦姐薔尼）氣憤發文反擊，警告網友「不要為酸而酸」。

▲黑男和Lucy在1日舉辦婚禮。（圖／記者李毓康攝）

強尼表示，這幾天黑男的婚禮成為新聞焦點，但隨之而來的負面評論讓她覺得「世界生病了」。她指出，有人說Lucy是為了錢才嫁給黑男，但實際上Lucy的家境非常好；還有網友說黑男只是表面專情、私底下髒亂，對此，強尼強調：「我當黑男哥朋友6年、藝人2年，這期間工作，工作室都有監視器給老婆看，從來不會亂碰我們！把我們每個人當家人一樣疼愛，很尊重每一個來賓跟藝人，甚至手機都會給老婆看。」

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對於網友批評黑男的長相，強尼也表達了強烈的不滿：「請問長相如何關你們什麼事情？如果你們結婚，身邊朋友一直說坐等離婚或是你的伴侶好醜等等，你們都不會將心比心嗎？」

▲Lucy曾透露黑男的工作室全天候都有監視器讓自己查看畫面。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

強尼表示，因為黑男真的是個很好的人，所以每當看到老闆被攻擊，她就會感到很生氣，「留點口德很難嗎？到底生活多不美滿才會養成這樣的素質？」她也說到，自己見證黑男和Lucy從交往到結婚的過程，雙方都很優秀，「他們跟大部分情侶一樣經歷過生活的大大小小事情才步入婚姻，所以不要為了酸而酸，會有報應。」

對此，Lucy轉發PO文表示她和黑男選擇樂觀看待，這兩天看留言其實笑到不行，「好多人說黑男長得像唐寶寶，黑男說大家都在污辱唐寶寶，不可以這樣。」並未將外界的酸言酸語放在心上。

▲Lucy回覆強尼的發文。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）