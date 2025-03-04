奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

記者黃庠棻／台北報導

韓國名導奉俊昊繼《寄生上流》橫掃奧斯卡四項大獎後，新片《米奇17號》上週於韓國搶先全球上映，開片4天累計破百萬名觀眾進場支持，狂賣超過130億韓元票房（約3億台幣），創下韓國2025年最佳開片票房紀錄，以及主演羅伯派汀森在韓國的最佳開片票房成績。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

該片由布萊德彼特擔綱監製，集結英國男神羅伯派汀森、《可憐的東西》、馬克魯法洛、《宿怨》東妮克莉蒂、《不！》史蒂芬元、《STAR WARS：天行者的崛起》娜歐蜜艾基等影壇巨星聯合主演，不僅為觀眾帶來一場刺激瘋狂的太空冒險，也在科技高速發展的今天，對人性與道德提出導演獨特的觀察。

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▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）



《米奇17號》除在爛番茄影評網拿下89%超高好評以外，更獲美媒DEADLINE讚賞「驚險刺激、眼花撩亂的狂野之旅」，也被台灣媒體封為「史詩般的年度必看神作」，該片將於本週四（3/6）在台上映。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

《米奇17號》是奉俊昊睽違6年所推出的第8部劇情長片，他表示在《寄生上流》獲得成功之後，帶給他非常大的壓力，甚至一度寫不出劇本，成天流連在不同咖啡廳汲取靈感，而新片在韓國開片獲得成功，讓他終於能鬆一口氣。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

奉俊昊笑說「我不是米奇17號，但《寄生上流》時我是奉俊昊7號，現在的我則是奉俊昊8號！」他表示每次拍片都感到不安與焦慮，彷彿全身被撕裂，拍片過程就像死過一次、又重獲新生，成長為全新的自己。《米奇17號》可說是導演功力再進化的絕佳證明，電影融合了他過去多部作品精髓，完美結合科幻片、愛情片、喜劇片等多種類型電影元素，精彩成果讓美國媒體SLASHFILM大讚「 導演奉俊昊再度奉上傑作！」。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

有趣的是，導演前作《寄生上流》曾將台灣古早味蛋糕在韓國引發的倒店風波寫入劇本，沒想到新片《米奇17號》竟也出現相同情節。片中由羅伯派汀森所飾演的主角米奇遭朋友陷害，投資馬卡龍甜點卻慘賠收場，為了躲債而逃往太空，淪為全宇宙最慘社畜。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

導演奉俊昊表示「台灣古早味蛋糕所引發的風波，曾吸引很多人押上所有家當，沒想到一夕之間全沒了，這讓我印象非常深刻」。由於《米奇17號》更加強調貧富差距、不平等的社會階級，因此導演選擇用只能在法國餐廳吃到的高級甜點馬卡龍作為新片設定，他笑說「正因為米奇跟馬卡龍格格不入，才能凸顯這股荒謬感」，足見台灣古早味蛋糕在導演內心留下相當大的陰影，也因此再度成為他拍片的絕佳靈感來源。

▲《米奇17號》韓國上映票房破3億台幣。（圖／華納兄弟提供）

《米奇17號》預售票熱賣中，購票即可獲得各式特典，詳情請洽各大影城。電影將於3月6日2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。