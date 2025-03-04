前NCT泰一涉性侵「健康因素」缺席應訊　交2文件遭批：不要臉

記者張筱涵／綜合報導

泰一曾是韓團NCT的一員，去年因涉嫌特殊準強姦罪（특수준강간）遭檢方起訴，然而，另外2位共犯都已經接受應訊，僅有他以健康為由未親自出席。

▲泰一去年因涉特殊準強姦罪遭退出。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）



根據南韓司法界消息，首爾中央地方檢察廳女性兒童犯罪調查1部於2月28日依據《性暴力處罰法》中的「特殊準強姦罪」，對泰一及2名共犯提起公訴，案件正式進入司法程序。他們涉嫌於去年6月趁受害女性酒醉之際對其性侵，因犯罪涉及兩人以上共同作案，且受害者處於無法反抗的狀態，故適用特殊準強姦罪。

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警方於去年6月接獲受害人報案後，曾向法院申請對泰一和另外2名嫌犯的逮捕令，但法院以「嫌犯已承認犯罪，無需拘留」為由駁回申請，隨後，警方於8月傳喚泰一接受調查，並於9月將案件移送檢方。

然而，2位共犯皆已接受檢方調查，泰一則以健康因素為由，未親自出席應訊，僅提交診斷書及律師意見書，相關舉動引發外界質疑。南韓網友紛紛撻伐，「都犯罪了還照常跑行程的他真的超誇張」、「性犯罪者真不要臉，該不會要說自己有什麼恐慌還是憂鬱症吧？診斷書該不會就是這些吧？這樣的話真的會更火大」、「快去坐牢吧爛人」。

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