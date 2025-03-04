ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣粉絲別唸錯了！《孤獨美食家》松重豐解答名字發音　真實寓意曝光

記者吳睿慈／台北報導

「五郎」松重豐魅力無法擋！他即將為了電影《電影版孤獨的美食家》訪台宣傳，一共4場見面會場次於開賣後火速完售，再度見證他在台灣的超高人氣。他即將在7日六度訪台，考量他名字中的「重」是破音字，有二聲與四聲念法，為求慎重起見，片商特別在跟松重豐視訊會議時求解正確念法，他親自解答中文發音，一解粉絲多年疑惑。

▲▼台灣粉絲都唸錯了！《孤獨美食家》松重豐解答名字發音　真實寓意曝光。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲松重豐即將6度訪台，解答中文發音怎麼念。（圖／采昌國際多媒體提供）

松重豐即將6度訪台，由於他的名字「重」是破音字，有二聲跟四聲念法。為求慎重起見，片商特地在跟他與日方工作人員視訊會議的過程中，提問中文正確讀音是什麼？松重豐先是思考一番，並詢問一旁會中文的工作人員意見，最後取得共識，決定正音他名字中的「重」為二聲「ㄔㄨㄥˊ」。不過再有感不少台灣民眾都將他的「重」念成四聲，細究二聲的原因，原來是因為如果念成四聲，會讓他的名字聽起來「太像某種疾病」，也讓眾人在當下恍然大悟，點頭稱是。所以台灣粉絲們也歡迎趁他在本週訪台時，遇到他可以稱呼他為「松ㄔㄨㄥˊ豐」而不是「松ㄓㄨㄥˋ豐」了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣粉絲都唸錯了！《孤獨美食家》松重豐解答名字發音　真實寓意曝光。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《孤獨美食家》日前前往南韓宣傳。（圖／采昌國際多媒體提供）

《孤獨的美食家》系列開播以來，持續在台灣與南韓廣受歡迎，因此劇組日前已經抽空前往南韓進行節目拍攝宣傳，不僅上了喜劇演員金大熙經營的影音頻道《吃飯吧》，更參與「國民MC」劉在錫等人主持的《玩什麼好呢》，可說是為這部嘔心瀝血的自編、自導、自演之作奉獻良多，尤其聽聞「自己在南韓比大谷翔平還紅」這件事，讓是讓他感到不可置信，並幽默自嘲：「這樣我會有點得意忘形了！」

而他在南韓的人氣確實有目共睹，尤其本片遠赴巨濟島取景拍攝時，更迎來當地的熱烈歡迎。本片副導演北畑龍一回憶：「當地人的熱情非常驚人，一位當地企業家甚至包下一家咖啡館，提供餐飲為我們補給。共同演出的演員劉宰明先生，也為了感謝工作人員，特地舉辦聚餐，尤其他平時參與的南韓電影，大約有300位工作人員，如果要全額支付聚餐費用會非常昂貴。不過這次團隊只有約莫50人，也讓他開玩笑說：『真想每天請大家吃飯呢！』」

▲▼台灣粉絲都唸錯了！《孤獨美食家》松重豐解答名字發音　真實寓意曝光。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《電影版孤獨的美食家》有劉宰明參演。（圖／采昌國際多媒體提供）

另外，南韓影星劉宰明這回在本片飾演入境管理局審查官，兩人雖是以日語和韓語交談，但同樣身為演員，兩人似乎有著深刻默契。劉宰明更直言這次拍攝，是他難以忘懷的回憶：「我對松重豐導演充滿感謝之情。我是屬於喜歡以靈活且感性、接近片中情境及導演志向的方式來進行表演。導演就像與我共事多年的同事一樣，積極吸收我的解釋與即興創意，讓我能自在地表現自己。我認為，雖然語言與工作環境不同，但通過彼此信任與尊重，我們才得以達成這樣的成果。」松重豐即將在3月7日至9日訪台宣傳，電影也將在3月14日於台灣美味獻映。台灣片商現正開賣「電影預售票」，一份300元內含五郎人形書籤乙張、珍藏電影票（有裁切線，可收藏上聯電影主視覺）乙張，請上博客來售票網選購。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

松重豐, 電影版孤獨的美食家

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸原「倒數9天入伍」！案外案涉殺人未遂　網：寧坐牢也不當兵？
  2. 錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神
  3. 奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感
  4. 曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護
  5. 快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝
  6. 51歲蘇有朋「凍齡近況登韓網」！　9萬人朝聖驚：又只有我變老
  7. 翁馨儀「拍證件照耳環轉不開」　找店員幫忙怕被當刻意：我很抱歉！
  8. 獨家／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好面對
  9. 小予遇超雷月中！　無奈揭3地雷「被吵到整夜無眠」：牆壁紙做的？
  10. 王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366