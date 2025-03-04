台灣粉絲別唸錯了！《孤獨美食家》松重豐解答名字發音　真實寓意曝光

記者吳睿慈／台北報導

「五郎」松重豐魅力無法擋！他即將為了電影《電影版孤獨的美食家》訪台宣傳，一共4場見面會場次於開賣後火速完售，再度見證他在台灣的超高人氣。他即將在7日六度訪台，考量他名字中的「重」是破音字，有二聲與四聲念法，為求慎重起見，片商特別在跟松重豐視訊會議時求解正確念法，他親自解答中文發音，一解粉絲多年疑惑。

▲松重豐即將6度訪台，解答中文發音怎麼念。（圖／采昌國際多媒體提供）



松重豐即將6度訪台，由於他的名字「重」是破音字，有二聲跟四聲念法。為求慎重起見，片商特地在跟他與日方工作人員視訊會議的過程中，提問中文正確讀音是什麼？松重豐先是思考一番，並詢問一旁會中文的工作人員意見，最後取得共識，決定正音他名字中的「重」為二聲「ㄔㄨㄥˊ」。不過再有感不少台灣民眾都將他的「重」念成四聲，細究二聲的原因，原來是因為如果念成四聲，會讓他的名字聽起來「太像某種疾病」，也讓眾人在當下恍然大悟，點頭稱是。所以台灣粉絲們也歡迎趁他在本週訪台時，遇到他可以稱呼他為「松ㄔㄨㄥˊ豐」而不是「松ㄓㄨㄥˋ豐」了。

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▲《孤獨美食家》日前前往南韓宣傳。（圖／采昌國際多媒體提供）



《孤獨的美食家》系列開播以來，持續在台灣與南韓廣受歡迎，因此劇組日前已經抽空前往南韓進行節目拍攝宣傳，不僅上了喜劇演員金大熙經營的影音頻道《吃飯吧》，更參與「國民MC」劉在錫等人主持的《玩什麼好呢》，可說是為這部嘔心瀝血的自編、自導、自演之作奉獻良多，尤其聽聞「自己在南韓比大谷翔平還紅」這件事，讓是讓他感到不可置信，並幽默自嘲：「這樣我會有點得意忘形了！」

而他在南韓的人氣確實有目共睹，尤其本片遠赴巨濟島取景拍攝時，更迎來當地的熱烈歡迎。本片副導演北畑龍一回憶：「當地人的熱情非常驚人，一位當地企業家甚至包下一家咖啡館，提供餐飲為我們補給。共同演出的演員劉宰明先生，也為了感謝工作人員，特地舉辦聚餐，尤其他平時參與的南韓電影，大約有300位工作人員，如果要全額支付聚餐費用會非常昂貴。不過這次團隊只有約莫50人，也讓他開玩笑說：『真想每天請大家吃飯呢！』」

▲《電影版孤獨的美食家》有劉宰明參演。（圖／采昌國際多媒體提供）



另外，南韓影星劉宰明這回在本片飾演入境管理局審查官，兩人雖是以日語和韓語交談，但同樣身為演員，兩人似乎有著深刻默契。劉宰明更直言這次拍攝，是他難以忘懷的回憶：「我對松重豐導演充滿感謝之情。我是屬於喜歡以靈活且感性、接近片中情境及導演志向的方式來進行表演。導演就像與我共事多年的同事一樣，積極吸收我的解釋與即興創意，讓我能自在地表現自己。我認為，雖然語言與工作環境不同，但通過彼此信任與尊重，我們才得以達成這樣的成果。」松重豐即將在3月7日至9日訪台宣傳，電影也將在3月14日於台灣美味獻映。台灣片商現正開賣「電影預售票」，一份300元內含五郎人形書籤乙張、珍藏電影票（有裁切線，可收藏上聯電影主視覺）乙張，請上博客來售票網選購。