爸媽離婚迎新戀...孩子該如何適應？　民雄「重組家庭」曝真實情況

記者孟育民／台北報導

離婚後的爸媽也需要愛情，但當他們迎來新戀情時，孩子會怎麼看待？《少年願望事務所》邀請民雄分享自己在重組家庭中的經驗。他強調「孩子應該被尊重，讓他們理解並參與家庭的變化」，希望能給面臨相同狀況的家庭一些參考與力量。

▲民雄分享重組家庭會遇到的困擾。（圖／公視提供）

民雄表示，重組家庭並不可怕，關鍵在於父母的態度。他認為，當父母決定進入新戀情時，應該誠實且尊重孩子的意見：「因為爸爸戀愛了，或者媽媽戀愛了，應該誠實地詢問孩子的感受，而不是讓他們突然面對一個新的家人，措手不及。」但孩子真的能輕易接受嗎？民雄坦言，孩子沒有選擇，他們只能適應。但如果父母願意在一開始就誠實溝通，而不是讓孩子在無預警的情況下接受新家人，衝突就能大幅減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民雄在再婚時，與妻子約定好對彼此的孩子都要一視同仁，從日常生活、旅遊到教育，都讓孩子們公平參與。他認為，父母若有意識地創造共同回憶，就能促進手足間的感情：「哥哥們會愛護妹妹，妹妹們也會尊重哥哥，這樣的互動讓家裡的氣氛變得自然和諧。」

談到親子相處，民雄強調，他不會責罵或過度干涉孩子，而是選擇用朋友的方式與他們溝通。例如，他會藉由觀察孩子的朋友圈來了解他們的狀況，也會用輕鬆的對話方式提醒孩子哪些行為可能不妥：「如果孩子做了某些事情，我不會責罵，而是會告訴他『這樣可能有點Over，媽媽可能會有很大反應喔！』」他相信，這種方式能讓孩子更願意敞開心扉，分享自己的想法與困擾。