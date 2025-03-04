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八點檔女星才認斷了5年跨國婚！　新戲情緒太激動「拍到快中風」

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》中，黃瑄飾演的「官曉蘭」與尹昭德飾演的「陳梅樹」，夫妻倆攜手經營寶島西服店。女方精明幹練，負責招攬生意；男方人稱「梅樹師」，憑藉精湛手藝，縫製出一套又一套令人驚艷的西裝。

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

黃瑄與尹昭德戲裡在事業上相互扶持，然而在生活中卻是截然不同的性格，一冷一熱形成鮮明對比。實力派演員尹昭德在戲劇圈耕耘多年，曾在台視八點檔《雨後驕陽》中飾演製鞋師傅，這次在《寶島西米樂》挑戰西裝職人，不僅角色性格更添細膩質感，他更特地在家練習縫紉，延續職人精神。

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尹昭德坦言自己平時不太會與人爭執，因此拍攝情緒戲對他來說是很大的挑戰，排戲時就已經被黃瑄的強勢氣場震撼「不管是我本人，還是梅樹師，都不擅長吵架。梅樹師是個做西裝的斯文人，夾在老婆和女兒（蔡祥飾）中間真的很為難，只能靜靜看著她們解決一切。」

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

黃瑄則透露，16年前她與尹昭德曾在戲中飾演夫妻，這次再度合作，熟悉的默契瞬間回歸。她過去在八點檔多飾演反派，這次則挑戰精明幹練、直率奔放的女強人官曉蘭，雖然依舊有許多情緒張力十足的戲份，但這次的激動是來自角色的急性子，與以往「壞女人」的強勢不同，是全新的挑戰。

角色官曉蘭直率豪爽、說話快、音調高，一旦情緒上來還會跺腳、揮舞雙手，性格張揚又帶點神經質，讓黃瑄忍不住笑稱「官曉蘭就像一隻博美狗」，由於角色有大量情緒戲，她經常在片場與劇中的女兒、老公吵得不可開交，直呼「演官曉蘭超耗體力」甚至有時情緒過於激動，腦袋瞬間空白「有時真的覺得會拍到快中風，需要隨時找呼吸點，在兩句台詞間換氣。」，每次拍完一場戲，她都得趕快補充水分潤喉。

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

對此，黃瑄也打趣表示，自己如果看到問題沒人反映，心裡憋不住，就會主動站出來替大家爭取權益，雖然時常成為「砲灰」，但這樣的性格與官曉蘭如出一轍，讓她直呼「製作單位真的很會選角！」

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寶島西米樂, 尹昭德, 黃瑄

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