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曹西平曝昔「1月上70個節目」！　嘆風水輪流轉：現在靠電視台吃飯

記者黃皓瑋／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）出道逾40年，近年淡出演藝圈，在台北與台中經營飾品店。經常在社群平台與粉絲互動、發表看法的他，今（4日）發文透露在只有老三台、秀場盛行的年代，自己曾創下1個月內上70個節目的輝煌紀錄，不過他也感嘆風水輪流轉：「現在是靠電視台節目吃飯。」

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平自曝曾1個月上70個節目。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平今日凌晨有感而發，在個人臉書粉專寫下：「風水輪流轉現在是靠電視台節目吃飯，因為已經沒有秀場了，沒有選擇的餘地就委屈的（地）上吧。」他回憶自己當年很少上電視，都是以參與秀場演出為主：「上電視都是為了打歌而已（宣傳新專輯），平常都在作秀賺錢天天都有工作，不會靠電視台吃飯的，電視台是打知名度用的，有知名度才可以到處作秀賺錢。」

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▲曹西平感嘆許多身邊的藝人逐漸消失，晚年生活淒涼。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平近年轉戰飾品業。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

曹西平坦言因為那個年代只有3個電視台，藝人可以很快地累積知名度，「在（再）小咖都可以賺到錢」。回憶起當時的盛況，他也自曝：「只有三台而已我盡（竟）然一個月可以上了將近七十個綜藝節目。」不禁直呼「以前的日子太精彩」。

▼曹西平臉書貼文。（翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會。如遭刪除請見諒）

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