ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不只3公分！館長「GG真實尺寸」曝光　羞談夫妻房事...自誇一夜7次

記者孟育民／台北報導

網紅館長（陳之漢）證實進軍成人直播平台SWAG，今（2日）出席記者會，「學姐」陳沂特地站台送上「巨根」好禮。談及直播尺度內容？館長說：「我當然不可能跳下去，他們會找很多漂亮的女優，大家做一個有趣的互動，我的尺度就是她可以在我旁邊，只要鏡頭帶到，但是我看不到她，我比較害羞啦，摸當然不能摸，搭搭肩就可以了，心理身為一個男生當然想看。」他笑說因為是第一次，害怕會起生理上的反應，「我要唸佛經才會進去。」

▲▼館長陳之漢，陳沂加入SWAG平台-館長陳之漢，陳沂。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼館長加入SWAG平台，陳沂站台送上好禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼館長陳之漢，陳沂加入SWAG平台-館長陳之漢，陳沂。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於館長以自嘲只有3公分聞名，讓陳沂忍不住吐槽：「我每次看到他穿單車褲直播，都是平面的，我想說館長什麼時候要3D起來？但能屈能伸也有可能。」對此館長澄清：「就正常啦，你也不能誇大其詞，這種東西又不能現場拿尺量，難看，要保持一點神秘感，就是台灣人平均值超過一點點。」

▲▼館長陳之漢，陳沂加入SWAG平台-館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長大方談論夫妻房事。（圖／記者周宸亘攝）

記者會尺度無極限，館長和老婆結婚多年，被問到性生活，他大笑說：「不行也要說行，還要講都是7次起跳，反正你也不知道。我們夫妻多多少少情趣不會少，（現在45歲）頻率不會比較低，但因為家庭還有小孩，女生不是不要，是因為帶小孩太累，她累的話就會拒絕求歡。」

▲▼館長陳之漢，陳沂加入SWAG平台-館長陳之漢，陳沂。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長、陳沂互相交流。（圖／記者周宸亘攝）

他說通常愛愛都是半小時，以前和老婆熱戀期時「一天可以三次」，不過他身材太雄壯，稱自己是溫柔型，「我們要小心，因為我們體重真的很重，也不能壓著人家，你想看看被一個110公斤的東西壓住，所以我們要撐好撐滿。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

推薦閱讀

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　今甜蜜宣布嫁對手男優

28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　今甜蜜宣布嫁對手男優

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

館長, swag, 成人平台, 陳沂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭秉治揮棒「重擊歌迷臉部」嚇瘋：對不起！　認了「滿糟糕的」
  2. 安心亞同時被2男追求「初戀VS竹馬」　他認了信一見鍾情：心跳加速
  3. 館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去
  4. 孫生黑底文怨「我媽一直鬧」　認狀態差喊話社工：誰來救命
  5. 台灣E.L.F.超狂！粉絲窩票選SJ包辦前3名　東海認證「老婆應援」：最棒
  6. 肯爺前女友也脫了！全裸登上「奧斯卡派對」　粉色車頭燈全部露出
  7. 專訪／孫麥傑原來是學霸！士林地院當兵「目睹爭遺產」像看八點檔
  8. 不只3公分！館長「GG真實尺寸」曝光　羞談夫妻房事...自誇一夜7次
  9. 短今收網友私訊嫌胖　承諾3月底瘦回來：最佳狀態重返球場！
  10. 峮峮揭資格賽應援心聲　放大籃籃爆哭畫面：真的太好笑！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366