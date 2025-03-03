不只3公分！館長「GG真實尺寸」曝光　羞談夫妻房事...自誇一夜7次

記者孟育民／台北報導

網紅館長（陳之漢）證實進軍成人直播平台SWAG，今（2日）出席記者會，「學姐」陳沂特地站台送上「巨根」好禮。談及直播尺度內容？館長說：「我當然不可能跳下去，他們會找很多漂亮的女優，大家做一個有趣的互動，我的尺度就是她可以在我旁邊，只要鏡頭帶到，但是我看不到她，我比較害羞啦，摸當然不能摸，搭搭肩就可以了，心理身為一個男生當然想看。」他笑說因為是第一次，害怕會起生理上的反應，「我要唸佛經才會進去。」

▲▼館長加入SWAG平台，陳沂站台送上好禮。（圖／記者周宸亘攝）

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由於館長以自嘲只有3公分聞名，讓陳沂忍不住吐槽：「我每次看到他穿單車褲直播，都是平面的，我想說館長什麼時候要3D起來？但能屈能伸也有可能。」對此館長澄清：「就正常啦，你也不能誇大其詞，這種東西又不能現場拿尺量，難看，要保持一點神秘感，就是台灣人平均值超過一點點。」

▲館長大方談論夫妻房事。（圖／記者周宸亘攝）

記者會尺度無極限，館長和老婆結婚多年，被問到性生活，他大笑說：「不行也要說行，還要講都是7次起跳，反正你也不知道。我們夫妻多多少少情趣不會少，（現在45歲）頻率不會比較低，但因為家庭還有小孩，女生不是不要，是因為帶小孩太累，她累的話就會拒絕求歡。」

▲館長、陳沂互相交流。（圖／記者周宸亘攝）

他說通常愛愛都是半小時，以前和老婆熱戀期時「一天可以三次」，不過他身材太雄壯，稱自己是溫柔型，「我們要小心，因為我們體重真的很重，也不能壓著人家，你想看看被一個110公斤的東西壓住，所以我們要撐好撐滿。」