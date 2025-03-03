奧斯卡／安德林布洛迪守下「最年輕影帝」　甜茶台下熱吻凱莉珍娜

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度電影界最大盛會！奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。安德林布洛迪（Adrien Brody）繼《戰地琴人》後，時隔22年以《粗獷派建築師》第二次獲得奧斯卡影帝的殊榮，也保下了他「最年輕奧斯卡影帝」的紀錄。只差一步的甜茶雖沒得獎，卻也有女友甜吻安慰。

▲安德林布洛迪時隔22年，再次以《粗獷派建築師》獲得奧斯卡影帝。（圖／路透）

安德林布洛迪29歲時，以《戰地琴人》拿下2003年奧斯卡的最佳男主角，也成為史上最年輕的奧斯卡影帝。儘管他在獎季以來一路獲獎，但日前「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在美國演員工會獎（SAG Awards）拿下影帝引起討論，若是甜茶本屆獲獎，將打破安德林布洛迪的紀錄，成為史上最年輕的奧斯卡影帝。

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幸好，安德林布洛迪靠自己，守住了這個頭銜。而他在《戰地琴人》中，飾演在納粹大屠殺中掙扎求生的猶太鋼琴家。而這次在《粗獷派建築師》，則飾演再第二次世界大戰期間，為躲避納粹大屠殺，逃到美國的匈牙利猶太建築師托特拉斯。

▲安德林布洛守下「最年輕奧斯卡影帝」的頭銜。（圖／路透）

兩次都以二戰中艱難活下的主角獲得小金人，安德林布洛迪在台上表示：「我再次來到這裡，是為了表達戰爭、壓迫、反猶太主義、種族主義，會所造成的揮之不去的創傷和影響。我相信、我祈禱，一個更健康、更快樂、更包容的世界。我相信，如果過去能給我們什麼教訓的話，那就是提醒我們不要讓仇恨失控。」

▲「甜茶」提摩西夏勒梅和女友凱莉珍娜在奧斯卡現場親吻。（圖／路透）

由於本屆奧斯卡嚴格實施時間控管，發言只要超過45秒，就會有催促的音樂響起。然而安德林布洛迪不管音樂，更直接要求：「請關掉音樂，我已經受夠了。拜託，這是我真誠的要求。」而只差影帝一步的「甜茶」提摩西夏勒梅，雖然鎩羽而歸，但他有女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）相伴，兩人更忍不住就在典禮上甜吻起來，看來雖然獎項失利，卻是愛情得意。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍奧斯卡影帝。（圖／路透）

第97屆奧斯卡 完整得獎名單

最佳影片

《艾諾拉》 （Anora）

最佳男主角獎

《粗獷派建築師》安德林布洛迪

最佳女主角獎

《艾諾拉》麥琪麥迪遜

最佳男配角獎

《跳痛之旅》基倫考克金

最佳女配角獎

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

最佳導演

《艾諾拉》西恩貝克

最佳攝影

《粗獷派建築師》

最佳國際影片

巴西《我依然在此》（I’m Still Here）

最佳改編劇本

《秘密會議》

最佳原創劇本

《艾諾拉》

最佳短片

《I’m Not a Robot》

最佳動畫短片

《柏樹陰影下》

最佳動畫長片

《喵的奇幻漂流》

最佳紀錄短片

《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra）

最佳紀錄片

《你的國，我的家》（No Other Land）

最佳原創歌曲

《El Mal》（電影：《璀璨女人夢》）

最佳原創音樂

《粗獷派建築師》

最佳妝造

《懼裂》

最佳服裝設計

《魔法壞女巫》

最佳剪輯

《艾諾拉》

最佳音效

《沙丘：第二部》

最佳美術設計

《魔法壞女巫》

最佳視覺特效

《沙丘：第二部》