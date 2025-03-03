奧斯卡／基倫考克金台上約老婆「來生第四胎」　伊朗導演哽咽：奇蹟

記者蕭采薇／綜合報導

42歲的基倫考克金（Kieran Culkin）以《跳痛之旅》，拿下第97屆奧斯卡最佳男配角，成為當晚第一個頒出的獎項。童星出身的他，哥哥是大名鼎鼎的《小鬼當家》麥考利克金。長大後他擺脫哥哥的光環，從影集《繼承之戰》開始讓好萊塢見識他的演技。

▲基倫考克金（Kieran Culkin）奧斯卡最佳男配角。（圖／路透）

基倫考克金先前就以《跳痛之旅》獲得了英國電影學院獎、評論家選擇獎和金球獎的肯定，是本屆得獎大熱門人選。他在台上還和妻子開玩笑，妻子曾隨口告訴他，如果獲得奧斯卡獎，「我們就可以生第四個孩子。」基倫考克金在台上最老婆擠眉弄眼說：「讓我們開始對付那些孩子吧！」笑翻眾人。

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來自克羅埃西亞的動畫片《喵的奇幻漂流》，則打敗《腦筋急轉彎2》、《荒野機器人》等勁敵，拿下最佳動畫長片。《喵的奇幻漂流》全片沒有對話，而是講述了一隻有著閃亮黃眼睛的黑貓帶領一群雜亂無章的動物在看似世界末日的場景中冒險的故事。團隊特別表示，要感謝家中的「毛小孩」。

▲來自拉脫維亞的動畫片《喵的奇幻漂流》打敗勁敵，拿下最佳動畫長片。（圖／路透）

獲得最佳動畫短片的，則是伊朗動畫短片《柏樹陰影下》，以採用簡單的平面手繪風格，描繪了創傷後壓力症候群對父親與女兒的關係帶來的壓力。製片希林蘇哈尼（Shirin Sohani）在台上哽咽表示：「我們昨天才拿到簽證，3小時前才剛降落洛杉磯，但現在我們得獎了，像奇蹟一樣。」導演侯賽因莫拉耶米（Hossein Molayem）則感性表示：「在我們國家如此特殊的環境下，還能拍攝出這部影片，本身就是一個奇蹟。」

▲伊朗動畫短片《柏樹陰影下》，獲得最佳動畫短片，（左起）製片希林蘇哈尼、導演侯賽因莫拉耶米。（圖／路透）