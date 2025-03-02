「行走春藥」是他！KIRE開唱簽切結書　只穿肚兜服侍女粉：大力摸我

記者吳睿慈／台北報導

創作潮男KIRE（凱爾）擁有帥氣外貌、結實8塊腹肌，他向來超寵粉，不吝嗇分享好身材，演唱會上再次突破以往尺度，以布料少緊身造型為主，更突破過往「裸露」尺度，一口氣挑戰肚兜、女性SM造型等超辣服裝，其中一套「白色線條裝」更把性感概念襯托到極致，無論胸腹肌、狗公腰甚至上半身的兩點都若隱若現，看得全場粉絲臉紅心跳。不僅如此，他還抽出粉絲上台互動，扭動身體並直接躺在歌迷身上，開放讓女生粉絲「任摸」，充滿激情的費洛蒙高漲讓全場面紅耳赤。

▲▼KIRE開唱連服裝都尺度超大為粉絲謀福利。（圖／The Kid Who Flew翼有限公司提供）



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KIRE演場會內容以「性感」為重點設計，包括不時在台上熱舞大展「電動馬達」、搔弄衣服露出六塊肌，一舉一動都抓住全場粉絲的眼球。其中最讓歌迷期待的莫過於他抽出幸運粉絲上台互動，只見一位女歌迷上台後坐在高腳椅上，他則開啟猛男秀舞蹈的演出方式「服侍」，邊扭動身體躺在女粉身上，接著他霸氣表示：「希望妳可以大力摸我！」全場嗨翻掀起最高潮，如此「辣」尺度的演唱會，讓歌迷笑說「難怪需要事先簽切結書同意書！」

▲KIRE只穿肚兜服侍女粉，霸氣要求「大力摸我」。（圖／The Kid Who Flew翼有限公司提供）



演唱會集結性感和動感於一身，有著好人緣的KIRE更一口氣邀請到曾經合作過的木木mumu 、Jocelyn 9.4.0 、David 蕭、美麗本人 以及出道時曾搭檔的戰友陳信維CuzyBoii擔當嘉賓，讓全場歌迷感受到滿滿的誠意；其中美麗本人特別打扮成KIRE「膨脹版」踩場尬舞，只見人來瘋的KIRE不僅要美麗本人跟著他舞動身體，還抓著他的屁股要一起扭動屁股，讓歌迷看到到笑翻，直接要他們原地在一起！值得一提的是，除了耍性感外，KIRE在唱到〈GONE〉時看到全場歌迷合唱，他難掩激動情緒當場眼眶泛紅，忍不住自嘲：「想哭，但這是性感的演唱會，不是感性演唱會！」

▲▼KIRE與美麗本人尬舞。（圖／The Kid Who Flew翼有限公司提供）



為了感謝歌迷讓門票秒殺，KIRE準備滿滿的「秀」獻給歌迷，身兼歌手、舞者的他還兼任節目創意總監，甚至動畫都自己設計，可說一人當多人用「校長兼撞鐘」；寵粉的他還在演唱會上跟四百個VIP粉絲 拍照，光是合照就花了兩個多小時！

此外KIRE還自掏腰包準備了一份東京迪士尼的機加酒行程當成禮物要送給歌迷，「之後要跟歌迷一起去玩」。他現場更公布接下來即將到日本開見面會的好消息，讓全場歌迷嗨翻。而為了這次演唱會，KIRE花了2個月時間準備，過年期間根本沒有休息的他還閉關修煉綵排，連身材體能樣樣來，也都保持清淡飲食，只為練成體脂肪8的完美身材，放送福利給粉絲。