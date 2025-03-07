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小孟老師／3月7日星座運勢　 巨蟹人氣攀升「優惠中獎率高」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：公關魅力強盛

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感情：大膽告白成功

財運：收到額外禮物

幸運色：鮮橘色

貴人：射手

小人：水瓶

雙子座

工作：公關談判力強

感情：眾人的開心果

財運：金錢財源廣進

幸運色：天藍色

貴人：雙子

小人：雙魚

天秤座

工作：抱持耐心和諧

感情：伴侶默契提升

財運：主動勤勞賺錢

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：放下心中期待

感情：兩人漸漸曖昧

財運：兼職額外收入

幸運色：藕粉色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

金牛座

工作：事業有利競爭

感情：珍惜身邊愛人

財運：錢財消費得宜

幸運色：青綠色

貴人：處女

小人：魔羯

處女座

工作：事業大展長才

感情：異性主動幫忙

財運：財神爺來眷顧

幸運色：漆黑色

貴人：天蠍

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：擅長處理細節

感情：人氣指數攀升

財運：優惠中獎率高

幸運色：奶茶色

貴人：金牛

小人：天蠍

天蠍座

工作：助力多人氣旺

感情：感情抱持樂觀

財運：偏財意外獲利

幸運色：艷紫色

貴人：牡羊

小人：雙子

雙魚座

工作：改變帶來希望

感情：與曖昧者獨處

財運：拍賣大撿便宜

幸運色：深紅色

貴人：魔羯

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：長輩熱心指導

感情：異性主動示好

財運：嘴甜打動財神

幸運色：米白色

貴人：水瓶

小人：處女

獅子座

工作：工作量大減少

感情：懂得炒熱氣氛

財運：加班多正財多

幸運色：淺灰色

貴人：獅子

小人：天秤

射手座

工作：適合工作談判

感情：與心儀人獨處

財運：動口生財獲利

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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