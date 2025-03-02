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成語蕎40歲未婚「爸爸要她國外買精子」！　37歲凍20顆卵：我自己生

曾經是戀愛腦的成語蕎，會因為另一半改變自己，甚至疏離朋友。（圖／林士傑攝）

▲曾經是戀愛腦的成語蕎，會因為另一半改變自己，甚至疏離朋友。（圖／林士傑攝）

圖文／CTWANT

藝人成語蕎在去年迎來不惑之年，並推出新書《花言．蕎語──成語蕎的愛情十誡》，分享她一路以來的感情觀。她透露，曾在30歲前一度想結婚，但錯過了時機，反而發現做自己非常自在。成語蕎的父母也非常開明，不會催婚，甚至鼓勵她：「沒老公也沒關係，去國外買精子也可以！」

為了不給自己壓力，成語蕎早在3年前凍卵。（圖／林士傑攝）

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▲為了不給自己壓力，成語蕎早在3年前凍卵。（圖／林士傑攝）

成語蕎坦言20幾歲時，會因為男友而改變，只為了迎合對方的期待和眼光，「比如穿衣打扮、說話方式，甚至我身邊朋友他不喜歡，我也會少來往，就想被他認同。」她也曾遇到看輕自己職業的另一半，「我做模特兒的時候有拍內衣型錄，會覺得不夠體面，但其實台灣內衣型錄都拍得很健康，能被選上是種驕傲，要有身材、臉蛋，拍出來又不會太多遐想，其實不容易。」雙方為此越吵越兇，男方甚至提出要養她，「到後面我就覺得，我為什麼要為了他放棄自己工作？為了他要妥協，我覺得分手是好事，每個人都是有各自的階段性，一段感情要讓妳捨棄喜愛的事，這樣滿不公平的。」

除了不尊重自己的職業，成語蕎最怕男生太黏人，她曾遇到一位追求者，幾乎時刻都在傳訊問候她，行徑宛如查勤，讓她又氣又無奈地說：「可以早安，但不要三餐都問候！」有一次她正在上課，對方發現她沒回訊息，竟然開始不停打電話過來，徹底踩到她的雷區。成語蕎自認為是個獨立的女生，屬於「外柔內剛型」，她強調：「我們很自律，根本不可能這樣，綁定位更是不可能的，很像犯人，人跟人在一起最基本就是信任。」

個性獨立的成語蕎，曾遇到黏人的追求者時刻查勤。（圖／林士傑攝）

▲個性獨立的成語蕎，曾遇到黏人的追求者時刻查勤。（圖／林士傑攝）

拋開戀愛腦，成語蕎現在更懂得愛自己。這幾年來，她反而覺得單身挺好，聽到身旁親友的「鬼故事」，也會慶幸自己還沒步入婚姻，「一是沒遇到對的人，二是工作忙，有家庭會很少自己的時間，別人說我自私也可以，也可以說我很為自己而活。」最初，爸爸希望看到她結婚，總是會在自己的生日時許下願望，甚至當面「催婚」，讓成語蕎不得不嚴正告訴爸爸：「如果我今天和一個人結婚卻不幸福，那不更不幸嗎？還不如等到對的人。」

現在爸爸不僅很尊重成語蕎的選擇，還很開明地告訴她，「假如未來妳沒遇到對的人，我也不會勉強妳結婚，沒有老公也無所謂，但希望妳有個女兒」。成語蕎也在37歲那年凍了20顆卵，「這樣我不用著急結婚，至少把卵子保存好，未來我自己生。」

雖然40歲還沒結婚，但成語蕎的爸媽也很支持她，甚至建議她自己生。（圖／林士傑攝）

▲雖然40歲還沒結婚，但成語蕎的爸媽也很支持她，甚至建議她自己生。（圖／林士傑攝）

目前單身的她也透露，之前看到唐綺陽老師在一月的星座運勢中提到，天秤座上半年桃花朵朵開，沒想到真的被說中。她身邊突然有了桃花，並且進展到了會約吃飯、互相觀察的階段。雖然桃花來了，她也想提醒廣大女性：「這本書想告訴女生，不要踮腳去愛任何一個人，不要討好，也不要想要被認同而去改變跟妥協，這樣太辛苦，真正的愛情是不用踮起腳尖去愛任何人，他應該是愛你的所有。」

成語蕎出書提醒女生「不要為愛討好，也不要想要被認同而去改變跟妥協」。（圖／林士傑攝）

▲成語蕎出書提醒女生「不要為愛討好，也不要想要被認同而去改變跟妥協」。（圖／林士傑攝）

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