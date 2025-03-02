方大同不只是歌手！生前創作兒童繪本…賈靜雯淚悼：陪伴我女兒的好作者

記者陳芊秀／綜合報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，公司昨日（1）發聲明後震驚各界。他創作〈愛愛愛〉、〈三人遊〉等無數熱門金曲，而且他還跨界投入兒童繪本領域，推出《艾美夢遊》系列，並為童書創作歌曲，而這股創作力是受到母親的影響，隨著他的離世，這些作品更顯得彌足珍貴。

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▲方大同不只是歌手，生前還投入兒童繪本創作。（圖／翻攝自IG）

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方大同2019年曾受訪提到，他將童書視為一種視覺文學的延伸，並表示這樣的創作讓他彷彿回到了初出道時的狀態。他的童書創作靈感來自於母親從事兒童教育的影響，當時花費4年時間設計角色與故事，希望能透過書籍啟發孩子們的思考能力，並傳遞正向的教育理念。

在創作過程中，方大同親力親為參與每個細節，雖然自嘲畫功不足，但他以音樂補足，為童書創作主題曲，轉型當起「兒歌歌手」。他曾笑言，希望未來能舉辦一場包含30首兒歌的演唱會，讓孩子們透過音樂與故事產生聯繫，享受閱讀與聆聽的樂趣。

原本方大同計劃每年推出一套童書，但因健康狀況僅完成4冊。他離世消息曝光後，好友薛凱琪所有社群平台全換上了他的兒童繪本主角艾美，藝人賈靜雯在社群平台PO出方大同牽手艾美的照片，寫下：「我心目中的你不只是歌手，還是陪伴我女兒的好作者……謝謝你……，艾美夢遊去了……。」

▲薛凱琪社群平台大頭照換上方大同兒童繪本主角艾美。（圖／翻攝自IG）



▲賈靜雯悼念方大同：「我心目中的你不只是歌手，還是陪伴我女兒的好作者……謝謝你……，艾美夢遊去了……。」（圖／翻攝自IG）