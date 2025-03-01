高雅羅突然5年沒演電視劇！　回歸親曝「痛苦原因」揭現況

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員高雅羅近日攜新劇《春畫戀愛談》回歸，這也是她繼《Do Do Sol Sol La La Sol》後，睽違五年再次出演電視劇。受訪時透露這麼長一段時間的空白期，除了是因為對作品的慎重選擇外，長年累積的拍戲傷勢讓她不得不花費大量時間進行休養與復健。

高雅羅於2020年主演電視劇《Do Do Sol Sol La La Sol》後，便未再推出新作，直到2023年出演電影《貴公子》才重返大銀幕，在電視劇方面，今年時隔5年才透過《春畫戀愛談》回歸小螢幕。

▲高雅羅相隔5年以《春畫戀愛談》回歸戲劇圈。（圖／翻攝自Instagram／ara_go_0211）



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高雅羅坦言，自己始終渴望演戲，但對於挑選作品十分謹慎，希望能夠確保每部戲都能發揮自己最好的狀態。她透露，自己是在電視劇結束後的兩三年間，與導演朴勳政見面交流，也正是在那時，更加體會到作為演員所需承擔的責任感。

然而，除了慎選劇本，高雅羅也坦言，由於長時間的傷勢累積，導致無法順利進行演藝活動，成為這段時間無法回歸的重要原因之一。她回憶，拍攝電影《馬拉鬆夢想家》時，她的角色原型是俄羅斯傳奇撐竿跳選手伊辛芭耶娃（Yelena Isinbayeva），為了更貼近角色進行長達6個月的訓練，不僅鍛鍊肌肉，也進行吊鋼絲特技，結果因此受傷。

▲《春畫戀愛談》目前播出中。（圖／翻攝自韓網）



此外，在電影《歡唱一家親》中，高雅羅飾演一名音樂與舞蹈天才，必須進行高難度舞蹈動作，其中包含劈腿。由於過度用力導致大腿內收肌撕裂，雖然當時只能靠施打類固醇來支撐拍攝，但這些傷勢卻未能徹底痊癒，逐漸影響後續的演出。

不只如此，高雅羅拍攝《請回答1994》時腳踝曾經受傷，在《獬豸》中亦因腿部受傷，甚至需要打著6個月的石膏，原本她在劇中飾演茶母（捕快），但因傷勢影響，編劇最終將角色改為宮女，以減少她的動作戲。然而，由於無法即時接受完整復健，這些傷勢持續影響她的身體狀況，也成為長期休息的重要原因之一。

對於這次的回歸，高雅羅表示，這段時間專注於療養與調整，希望能以最佳狀態重返演藝圈：「作為演員，內外在狀態都必須準備充分，因此我將這段時間視為自我恢復的過程。」如今已恢復健康，未來將更加謹慎選擇作品，全力投入演藝事業。