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威廉見大胃王美女社長喊初戀　婚姻陷危機母乳都不夠喝

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》六棒敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）與經理人朵拉繼泰國行後，再度遠征日本，來到北九州市最北端的小倉。

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

這趟旅程遇上難得一見的大雪，六棒還展開美食巡禮，走訪小倉魚町銀天街大啖當地美食、以及到響動物世界體驗袋鼠飼育員。最終迎來節目史上最硬戰役「台日大胃王爭霸戰」，與兩位日本頂級大胃女王俄羅斯佐藤與三宅社長正面交鋒，挑戰成功才能贏得三根許願棒棒糖，艱難任務讓王子都說：「搶成功都沒有這個困難啦！」

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

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▲敖犬求救還被威廉罵。（圖／TVBS提供）

六棒的首站便是北九州著名的牡蠣小屋，由於關門海峽的地形與海流，使得這片海域成為孕育優質海鮮的寶庫。眾人透過遊戲，由獲勝者享用最新鮮的炭烤牡蠣、海鮮炊飯與味噌湯，也為即將到來的台日大胃王對決做好準備。

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

▲小煜戴著帽子，有點像卡皮巴拉在照顧袋鼠。（圖／TVBS提供）

本次旅程六棒透過三回合對抗日本頂級大胃王俄羅斯佐藤與三宅社長。比賽範圍涵蓋北九州四大特色美食，從商店街知名可頌、北九州鐵鍋煎餃、燒烏龍，以及浦燒鰻魚飯。為了鼓舞士氣，威廉信心喊話：「我是陳傑憲，Team Taiwan！沒有極限！」帶領六棒全力迎戰，力拚逆襲大胃王。

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

▲六棒以鰻魚飯跟大胃女王一決勝負。（圖／TVBS提供）

初次見到赫赫有名的日本大胃王，威廉與外型亮麗的三宅社長有著「粉紅互動」，被眾人狂虧婚姻危機。從開場他就猛誇對方可愛，好比廣末涼子，頻說：「好像看到初戀喔！」還要《食尚玩家》的搭檔朵拉先休息，邀請三宅社長加入主持，甚至透過「麵條遊戲」親密互動，兩人咬著烏龍麵四目相交，好友敖犬立刻提醒：「你老婆在看喔！」威廉如夢初醒，藉由鏡頭向另一半喊話：「為了一口飯，我們忍一下，我的初戀還是妳啦。」做足「笑」果，令現場陷入爆笑。

▲威廉(左)和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲 現場充滿粉紅泡泡。（圖／TVBS提供）

▲兩位大胃女王來勢洶洶。（圖／TVBS提供）

有大嘴怪物之稱的大胃王俄羅斯佐藤，具有短時間吃掉64顆可頌的驚人速度，透露打從娘胎胃口就很好，母乳都不夠喝，讓六棒驚呼：「大胃王真的是天生的！」

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威廉, 棒棒堂, 王子, 阿緯, 敖犬, 小煜

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