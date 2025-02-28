孫生陷性騷風波GG！網建議「加入SWAG直播」謀出路　平台方發聲

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber孫生去年因拍打女性臀部被告性騷擾，遭判5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，隨後由於一連串試圖帶風向抹黑受害者的行徑，最終被反骨男孩老闆酷炫解約切割。事後他多次致歉，仍未能平息公眾的不滿，形象急速下滑的他陷入低谷。近日，開始有網友提議，認為他可以轉向成人平台「SWAG」尋求出路。對此，SWAG方也作出了回應。

▲孫生被建議加入SWAG。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生近來不僅遭團體解約，還被爆出已經與交往兩年的女友多芬分手，事態發展讓他面臨前所未有的壓力。有網友依照孫生的風格與形象，提議孫生可以考慮加入成人直播平台SWAG，根據《中天新聞網》報導，SWAG公關回應表示「平台目前暫無相關規劃」。

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▲SWAG方面表示目前暫無規劃。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生近期深陷性騷擾後續風波，繼日前透過社群網站曝光已經暴瘦9公斤，神隱7天後，他28日早上更新動態，懺悔「以後再也不當個玩咖了。」並透露最近都在刪除IG好友，對於被刪掉的人感到很抱歉，他解釋這個舉動並沒有任何意思「我只是想要版面重新開始。」沒有發聲的一週期間，他每天都在深思、禱告，附上一張全黑底圖以示他的心情。