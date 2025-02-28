資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

記者陳芊秀／綜合報導

資深活動主持人吳至明（小明哥）驚傳逝世，藝人陳宥心28日上傳兩人同台影片並發文哀悼。而他以「小明哥」藝名主持廟會、婚禮等大小活動，昨日深夜傳出離世消息後，眾多曾合作的表演藝人和友人紛紛留言表達震驚哀悼。

▲主持活動聞名的資深藝人吳至明（小明哥）驚傳逝世。（圖／翻攝自臉書）

陳宥心特別找出過去參加春酒活動，與吳至明同台的影片悼念：「一位藝人離開我們……，吳至明（小明哥），謝謝你的照顧，找出我們曾經同台的影片，已成回憶 R.I.P。」

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▲陳宥心發文悼念吳至明（小明哥）。（圖／翻攝自臉書）

友人難掩震驚，許多表演藝人湧入他的個人粉專留言「真的無法接受的事實，為什麼要離開我們大家，感謝小明哥之前對我的照顧還有疼惜，一路好走」、「真的不敢相信，這麼好的小明哥，突然就走了，再也收不到小明哥的訊息了，祈願小明哥一路好走」、「小明哥 剛剛收到消息真的難以置信，您不是一直很健康」、「晚上聽見小明哥的消息真的是很突然又不捨，印象中的你總是很親切又帶給大家歡樂，對待藝人們總是很提攜後輩，知道這消息真的很錯愕又難過」、「真的很不敢相信，你真的離開人世嗎」。眾多悼念的留言中，有人提及得知他住院，沒有辦法接主持，得知噩耗相當錯愕。

吳至明直到2月初還有接主持活動，最後一次更新動態是2月5日分享主持桃聯會春酒的照片。照片中的他身穿西裝、滿面笑容，完全看不出病容。

▲吳至明2月5日還更新動態，主持桃聯會春酒。（圖／翻攝自臉書）