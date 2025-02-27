修杰楷順利拿回訂房帳號！　昔怒控平台取消訂單、停用會員

記者王靖淳／綜合報導

藝人修杰楷日前在社群發文抱怨訂房紀錄被某網站無故取消，帳號甚至還被永久停用，讓他感到相當不滿。今（27）日他再度透過社群發文，透露平台的處理進度，同時也表示，自己已順利將帳號拿回來。

▲修杰楷日前透露訂房紀錄被取消。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

修杰楷表示，他的訂房帳號曾被停用，但在官方與公關團隊的協助下，目前問題已經得到圓滿解決，他的帳號也被成功恢復。面對此次遇到的停用帳號事件，修杰楷透露，他有注意到不少網友似乎遇到類似的情況，因此他在文中表達對其他受影響用戶的關心，希望他們也能得到適當的解決方案，以保護他們長時間累積的會員權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲修杰楷順利拿回訂房帳號。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

事實上，修杰楷19日透過社群發文，指控某訂房網站不但取消自己的訂房紀錄，甚至還把他的會員帳號封鎖，然而網站的處理方式及態度，讓他相當不滿且無法接受。為此，他氣憤表示，好險他提前發現帳號問題，不然到了飯店才發現訂單被取消，後果將不堪設想，「重點你可以取消這筆訂單，但是你為什麼可以永遠封鎖我的帳號？」

▲▼修杰楷日前發文控訴訂房平台取消訂單。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）