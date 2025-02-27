最冷血美少女！《辣妹刺客3》殘忍暗殺　池松壯亮助陣「三度奪旬報獎」

記者吳睿慈／綜合報導

日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》由鬼才導演阪元裕吾執導，片中高石明鈴、伊澤彩織搭檔演出美少女殺手組合，用最可愛的姿態執行最血腥的任務，加上導演獨到的幽默喜感，讓《辣妹刺客》系列電影成為近年相當成功的作品。續集《辣妹刺客3：假期殺機》加入曾演出 《小偷家族》的實力派演員池松壯亮助陣，伊澤彩織聽聞消息後不敢相信，高石明鈴則說：「當下直覺這部續作等級將大大提升，我們必須做好準備，跟上這個變化！」

▲池松壯亮助陣《辣妹刺客3》。（圖／網銀國際影視提供）



池松壯亮加入《辣妹刺客3：假期殺機》展現滿滿企圖心，與製作團隊不斷討論而誕生更多創意，透過角色「冬村楓」突顯電影的世界觀以及千里與真尋這對搭檔的魅力，在一場滿身泥濘的登場戲中，他覺得臉上的泥巴不夠，主動將水坑裡的泥巴往臉上塗，讓現場所有工作人員大吃一驚，讚道「池松先生真的很厲害！」

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▲▼《辣妹刺客3》高石明鈴、伊澤彩織搭檔演出美少女殺手組合。（圖／網銀國際影視提供）



當日本首映時第一次看到登場戲的高石明鈴驚嘆：「看到冬村楓的登場場景，我心想這是什麼！太厲害了！」池松壯亮更憑藉本片榮獲第98屆電影旬報獎最佳男配角，繼2015年拿下最佳男配角、2020年奪得影帝後，今年成為三度榮獲該獎演技類獎項的滿貫演員。

▲池松壯亮在片中出場超霸氣。（圖／網銀國際影視提供）



女主角之一的伊澤彩織是特技演員出身，曾在《王者天下》、《神劍闖江湖：The Beginning》擔任替身，武打實力驚人，池松壯亮過去雖演出過《新．假面騎士》，仍不免擔心動作場面規模，經歷過拍攝後，他坦言：「非常辛苦！過去經驗通常在打鬥時仍會保持一定程度的克制，但她們完全不和我客氣，在動作場面中努力做到毫無保留地對抗。」笑說恐怕沒人敢再來挑戰，伊澤彩織則搞笑回答：「其實片中設定，我們兩位只排名第4和第5。還有比我們更強的角色，就像漫畫《咒術迴戰》一樣。」電影《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日在台上映。