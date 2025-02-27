吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲曾智希、陳志強婚禮現場。（圖／記者周宸亘攝）

稍早，婚禮賓客吳宗憲也出席了陳志強與曾智希的婚禮，他先是被問到紅包包多少，笑說「絕對是滿多的」，坦言金額肯定有超過六位數，還表示要爭取全場最大包，如果發現自己不是最大包，要助理加碼，誓言自己要當第一名。

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▲吳宗憲出席陳志強、曾智希婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，吳宗憲在採訪時也自動提及近期演藝圈鬧得沸沸揚揚的「小優大嘴巴事件」，直言「希望小優沒事」，說道「剛剛有跟她傳訊息，因為她沒有受邀，可能怕自己在現場大嘴巴」，分享了對方近況的同時也不忘調侃。

▲吳宗憲出席陳志強、曾智希婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

隨後，吳宗憲也表示自己收到其他藝人抱怨，所以徹查了許久，發現小優果然在背後說人壞話，而他在參加今日婚禮時才剛打電話給宋羽葤，溝通之下對方確定會撤掉對小優的提告，他說道「希望能息事寧人，羽葤也非常大度」。

▲吳宗憲出席陳志強、曾智希婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

最後，吳宗憲也透露有請小優跟所有當事人道歉，直言「小優的死路是自找的」，還透露玥熹（夏乙薇）因為被好友小優在外造謠，得了恐慌症，講話還結巴，他不斷撂下狠話「爛貨已經去除掉了」、「台灣演藝圈從此乾淨了」，還提到黃子佼「他就是個脫褲男，黃子佼回演藝圈我就退出演藝圈」。