邊荷律體驗台灣自助餐！　喊減肥「9樣菜滿滿1盒」：紙盒太小了

記者黃皓瑋／綜合報導

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律（변하율）來台1年多，憑藉甜美外表與自然可愛的性格，在台灣累積大批粉絲。喜愛美食的她今（27日）體驗台灣的自助餐，曬出了裝得滿滿的餐盒，還不忘表示「紙盒太小」，讓網友直呼可愛。

▲邊荷律體驗台灣自助餐。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



邊荷律稍早在Threads發文，透露自己今天午餐吃自助餐：「之前經過的時候看到滿滿的菜色就一直被吸引，因為在這裡可以選自己喜歡的菜，雖然韓國也有像這樣的餐廳，但和台灣感覺又不太一樣，各有特色。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊荷律也曬出自己的餐盒，只見她選了魚、炒蛋，以及豆芽菜、杏鮑菇等多種青菜，9樣菜滿滿地裝了1盒，並透露「飯放在另一個餐盒裡」。她也補充：「爲什麼蔬菜多，我現在要減肥！！！ 胖胖禁止。」不過疑似是因為吃得不夠，讓她直呼：「紙盒太小了啦！沒有更大的那種嗎？」

▲邊荷律曬出滿滿1盒菜。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



貼文一出讓大批網友笑翻，許多人紛紛留言：「紙盒太小，下次準備紙箱」、「果然啦啦隊很耗體力」、「應該找荷律當台灣美食大使」。有網友則開玩笑建議她帶20人用大容量餐盒，讓邊荷律直呼：「店裡的食物可能會全部消失。」

▼邊荷律Threads貼文。（翻攝自Threads／yuling34）

