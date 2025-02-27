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陳庭妮胡宇威「婚禮講了快2年」進度曝光！被問備孕計畫…鬆口回應25字

【獨家】【當媽還不急】肚皮2年沒動靜　陳庭妮精氣神俱佳好備孕

▲2/19 13：19，陳庭妮現身台北大湖公園拍片，劇組放飯，他與工作人員到旁邊的小公園吃便當。

圖文／鏡週刊

陳庭妮和胡宇威結婚1年半，兩人工作馬不停蹄，但婚禮籌備遲遲沒下文，至於備孕問題也是先以工作為重，而記者目擊她農曆年後開工拍片，看來氣色頗佳，應是年節假期獲得了充分休息。

19日中午本刊接獲線報，發現陳庭妮在台北大湖公園拍片，只見她穿著單薄在草地上拍攝特寫。下午1點多，劇組放飯，陳庭妮穿上保暖外套，與工作人員到旁邊的小公園吃便當，稍作休息。身形高大的陳庭妮在現場工作人員環繞下，仍然十分顯眼。

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夫妻南轅北轍　沒事

吃了不到5分鐘，簡單果腹後，陳庭妮和兩名工作人員步行到成功路五段路旁，隨即上劇組廂型車，似乎準備轉景，前往下一個拍攝點。據悉，她當日拍攝的是《婚內失戀》電視電影，去年曾經演出同名舞台劇，頗受好評，而新片中她和姚淳耀演出離異夫妻，並且是單親媽媽。

【獨家】【當媽還不急】肚皮2年沒動靜　陳庭妮精氣神俱佳好備孕

▲13：33，簡單果腹後，陳庭妮（中）和兩名工作人員步行到大馬路旁。

新片探討的婚姻主題，是明明結婚卻有失戀心情，這在陳庭妮身上應該沒有，因為她和胡宇威愛情長跑超過10年，相處已經頗有老夫老妻模式，這1年半來又是新婚燕爾，兩人都喜歡在家下廚、放鬆生活。

【獨家】【當媽還不急】肚皮2年沒動靜　陳庭妮精氣神俱佳好備孕

▲13：34，陳庭妮（右）一行人上劇組廂型車，準備轉景。

因為個性不同，胡宇威熱情浪漫，陳庭妮冷靜又常有出其不意的驚人之舉，她曾受訪表示：「有時候他不小心睡著，忘了說晚安，我就會很大聲的對他喊『Baby Good Night!』然後把他嚇起來。」兩人個性南轅北轍卻頗和諧，也很少吵架，所以過去交往多年從未想過要分手。

小三義無反顧　熱議

陳庭妮也很努力經營感情，「盡力讓我們的生活保有一些小巧思跟小驚喜！」去年胡宇威因實境節目划260公里的獨木舟到石垣島，筋疲力竭，陳庭妮特地飛往日本躲在房間給他個大驚喜，胡宇威簡直不敢相信自己的眼睛。

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▲陳庭妮（左）和胡宇威（右）2012年因偶像劇《真愛趁現在》相知相戀，進而結婚。（三立提供）

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▲陳庭妮（左）與胡宇威（右）當初祕戀10年才認愛。（翻攝自陳庭妮IG）

陳庭妮去年在影集《影后》飾演戀愛腦代表的黎芯妮，在劇中愛上富二代，差點成為小三仍義無反顧，甚至為了對方願意退出演藝圈，引起不少討論。

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▲胡宇威去年拍實境節目划船到日本，愛妻現身給驚喜。（翻攝自《上船了各位！》臉書）

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▲陳庭妮（右）和夏騰宏（左）在舞台劇《婚內失戀》飾演婚姻遇上瓶頸的夫妻。（翻攝自《婚內失戀》臉書）

被問到人妻的第二個年節如何度過？她透過經紀人表示，過年就和大家一樣，跟家人一起度過。被問到是否打算備孕？她說，目前還是以工作爲先，有好的作品、好的角色還是會想先完成，而講了快兩年的婚禮呢？「還沒任何進度，在此謝謝大家的關心，有好消息會讓大家知道的。」


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