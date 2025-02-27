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智聲Sunday嘆「生活品質下降」　曾以偶像活動留殘傷：下輩子該不跳舞嗎

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團天上智喜前成員智聲Sunday（本名秦寶拉）近日透過社群媒體分享健康惡化的消息，並坦言身體狀況已影響到日常生活，讓她感到身心俱疲。

▲▼天上智喜前成員智聲Sunday（本名秦寶拉。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

▲智聲Sunday。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

智聲Sunday於2月26日在個人Instagram公開自己前往醫院就診的近況，並附上在診間等待的照片。她在貼文中寫道，自己的生活品質已大幅下降，雖然明白這是命運，只能接受，但也忍不住感嘆，感覺自己的精神狀態正變得不太穩定。

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▲▼天上智喜前成員智聲Sunday（本名秦寶拉。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

▲智聲Sunday就醫透露生活品質受到影響。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

她進一步透露，因為身體不適，時常對女兒發脾氣，甚至不自覺提高音量，讓她既內疚又難過。儘管如此，女兒依舊溫柔地對她說「媽媽不要生病」，還主動親吻她，這讓智聲Sunday感到既愧疚又感動，忍不住落淚。

此外，智聲Sunday還提到醫生建議她先解決頸部的健康問題，並表示目前的病情似乎沒有明確的治療方案。她無奈地說，醫生發現她的頸部狀況相當嚴重，但仍無法找到有效的解決辦法，甚至讓她開始思考，如果能重來，是否不該跳舞、不該穿高跟鞋。

▲▼天上智喜前成員智聲Sunday（本名秦寶拉。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

▲智聲Sunday感嘆重生後是否要放棄跳舞。（圖／翻攝自Instagram／sunday040728）

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天上智喜, 智聲Sunday, 秦寶拉

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