李鍾碩被目擊「零偽裝現身香港街頭」！　帥氣現況被讚：瘦回來了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員李鍾碩（正名：李鍾奭）曾演出多部熱門電視劇作品，如《皮諾丘》、《當你沉睡時》、《黑話律師》等，每次推出作品都是高收視熱作，必定掀起話題，先前確定與女星文佳煐合作劇集《瑞草洞》，確定再度飾演律師，讓許多劇迷十分期待。近日，在社群上出現網友目擊到他現身香港街頭的照片，帥氣現況馬上就引起熱議。

▲李鍾碩先前多次被指發福。（圖／翻攝自李鍾碩Instagram）

近日小紅書上，有不少網友分享於香港街頭巧遇李鍾碩、文佳煐以及劇組團隊的照片，明顯是在拍攝預計於2025年下半年播出的新作《瑞草洞》，李鍾碩在沒有接演作品的期間，多次被指臉部發福，此次被目擊，明顯可以看出又瘦回了最佳狀態，照片中可以看到他身穿休閒、輕便的戲服，高挑的身高以及出眾的外貌讓人難以忽視。

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▲李鍾碩、文佳煐被目擊現身香港拍戲中。（圖／翻攝自小紅書）

李鍾碩目擊照曝光後，網友紛紛表示「好像瘦回來了」、「線下看起來好瘦，為什麼拍的照片看起來腫腫的」、「李鍾碩正在香港拍攝新劇《瑞草洞》啊，高糊也能看出他又瘦又高又帥，好期待」、「他真人臉其實很小，鏡頭拍出來整個放大了」、「確實是跟文佳煐一起拍戲」，討論度相當熱烈。