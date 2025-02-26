孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生日快樂》劇中游君萍飾演護理師，26日南下參加一場高雄讀書會宣傳，劇情講述的是東臺灣第一間安寧病房的真人真事，不過醫院的劇情幾乎都是在台中慈濟醫院內搭建的專業醫療棚中拍攝完成。

▲《生日快樂》游君萍飾演護理師邱靜怡南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

高雄讀書會是多國直播，不少人即時回饋，有來自雲南的粉絲說「特別喜歡主題曲，如果明天就是下一生非常有哲理，溫暖的一部劇」，花蓮的粉絲留言「提醒我們在有生之年，不管身體如何，都要快樂活著」，還有人說「關心有時是問或不問，每個呼吸片刻都是重生」句句台詞都是金句觸動人心，也有粉絲記得游君萍曾飾演越南看護「以為可愛的君萍是越南美女，腔調學得維妙維肖」。

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▲《生日快樂》游君萍飾演護理師邱靜怡南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

原本張翰要一起南下高雄宣傳新戲，因為媽媽往生臨時取消，不過他還是主動提出希望能用錄影的方式跟所有觀眾分享「劇本給了很大的衝突跟感動，雖然有很多安寧病房的人來來去去，但是也有很多歡樂」。

▲《生日快樂》游君萍飾演護理師邱靜怡南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

張翰在劇中飾演醫師「王英偉主任」，原型角色反倒真的跟游君萍一起出席宣傳，也特別告訴大家東臺灣第一間安寧病房為什麼取名為「心蓮病房」，因為就像蓮花出淤泥而不染「病人身體很多不健康，但心跟靈都能繼續成長」。

游君萍的先生特別陪她南下做宣傳，還開玩笑小小抱怨先生比較少看她的戲，但讓她覺得感動的是「兒子看到電視第一集播出會叫『媽媽』，我覺得好可愛哦」。游君萍回想開拍前兩個月兒子才剛出生「充滿喜樂的心情，人卻是在不是愉快開心的病房裡拍戲」，感覺超級衝突。

▲《生日快樂》游君萍飾演護理師邱靜怡南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

拍完戲之後，游君萍也對劇名《生日快樂》有更深的理解「生日快樂是新生的祝福，到下一個旅程開始也是新生之日」。全劇21集，宣傳當天播出第六集，她說目前看到的劇情都是開心的，不過隨著愈後面愈多離別，心情會跟著起伏跌宕。

▲《生日快樂》游君萍飾演護理師邱靜怡南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

游君萍去年3月在臉書中寫出「懷孕前的那一年我得了憂鬱症，將近7個月的時間」。她很有病識感地說「我知道這次是什麼原因導致的，心裡的檻我跨出去一半了，也轉移目標開始做裱花蛋糕了」。拍了《生日快樂》她說「許多起心動念都是來自內心的愛，臨終照護的陪伴跟傾聽，帶我們看見生命不同的光」。了解護理師討論病人狀況，一心想讓病人舒服度過每一天「真心敬佩祟拜，很高興能演出其中之一」。

▲游君萍做裱花蛋糕排解憂鬱。（圖／大愛電視提供）