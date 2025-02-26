ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

威廉放閃卓君澤曬「老公視角」美照！　網見崩壞畫面嚇：會出人命

記者顧齊祐／綜合報導

威廉（廖亦崟）從《模范棒棒堂》出道，2022年與前體育主播卓君澤結婚，育有一個寶貝兒子「百香果」，一家三口十分幸福。昨（25）日為卓君澤生日，威廉也在社群平台發文告白，曬出多張「老公視角」的美照，而其中一張崩壞照立刻引發粉絲熱議。

▲威廉曬出多張「老公視角」的卓君澤美照。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

▲威廉曬出多張「老公視角」的卓君澤美照。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

威廉特別在社群平台上發文放閃，深情告白老婆寫道「最美麗和最偉大的海豬…生日快樂，感謝妳為百香果之家盡心盡力的付出，從超美人主播搖身一變成超美媽咪…辛苦妳了，希望在未來的日子裡，百香果和我都不會惹你生氣…我們只是都有點白目，但是永遠愛你喔喔喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲威廉在社群平台深情告白老婆。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

▲威廉在社群平台深情告白老婆。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

威廉接著也曬出了多張老婆卓君澤的美照，而其中一張特別吸引網友注意，畫面裡卓君澤頭上頂著一副太陽眼鏡，穿著白色斑點的黑色洋裝，搭配白色罩衫，站在沙灘上。不過她臉上的表情卻是緊閉著雙眼，往前嘟著嘴巴作勢要親吻，相當逗趣的一幕全被拍了下來。

▲卓君澤緊閉著雙眼作勢要親吻。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

▲卓君澤緊閉著雙眼作勢要親吻。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

貼文曝光後，吸引大批粉絲前來祝福卓君澤「生日快樂」，而有人看到她的嘟嘴照後笑回「最後那張可能會出人命」、「最後一張也太可愛」、「威廉最後一張偷偷藏亮點」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

威廉, 卓君澤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李鍾碩被目擊「零偽裝現身香港街頭」！　帥氣現況被讚：瘦回來了
  2. 小優遭爆大嘴巴「心理師曝她性格」！　揭八卦動機：有點高度神經質
  3. 將詹雯婷寫入戲裡！阿沁「把F.I.R.決裂搬上螢幕」認：都真實發生
  4. YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水
  5. 鹿希派爆昔入境美國「被關小黑屋3小時」！犯1錯誤遭上銬...安全局撂狠話
  6. 曾是羅志祥師弟…47歲男星自封台版JYP　曝小豬私下暖舉：友情無價
  7. 震驚！天王嫂拎14萬名牌包「機場當眾被搶劫」　郭富城嫩妻發文求助
  8. 野生胡宇威現身夜市擺攤！　遭客人「當場點評」走心陷低潮：我是糾結哥
  9. 孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療
  10. 《大學生》班底談通告藝人辛酸　陳艾琳千字文洩心聲：感到倦怠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366