威廉放閃卓君澤曬「老公視角」美照！　網見崩壞畫面嚇：會出人命

記者顧齊祐／綜合報導

威廉（廖亦崟）從《模范棒棒堂》出道，2022年與前體育主播卓君澤結婚，育有一個寶貝兒子「百香果」，一家三口十分幸福。昨（25）日為卓君澤生日，威廉也在社群平台發文告白，曬出多張「老公視角」的美照，而其中一張崩壞照立刻引發粉絲熱議。

▲威廉曬出多張「老公視角」的卓君澤美照。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



威廉特別在社群平台上發文放閃，深情告白老婆寫道「最美麗和最偉大的海豬…生日快樂，感謝妳為百香果之家盡心盡力的付出，從超美人主播搖身一變成超美媽咪…辛苦妳了，希望在未來的日子裡，百香果和我都不會惹你生氣…我們只是都有點白目，但是永遠愛你喔喔喔」。

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▲威廉在社群平台深情告白老婆。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



威廉接著也曬出了多張老婆卓君澤的美照，而其中一張特別吸引網友注意，畫面裡卓君澤頭上頂著一副太陽眼鏡，穿著白色斑點的黑色洋裝，搭配白色罩衫，站在沙灘上。不過她臉上的表情卻是緊閉著雙眼，往前嘟著嘴巴作勢要親吻，相當逗趣的一幕全被拍了下來。

▲卓君澤緊閉著雙眼作勢要親吻。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



貼文曝光後，吸引大批粉絲前來祝福卓君澤「生日快樂」，而有人看到她的嘟嘴照後笑回「最後那張可能會出人命」、「最後一張也太可愛」、「威廉最後一張偷偷藏亮點」。