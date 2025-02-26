被爆和孫生互傳私密片　酷炫急上火線：節目效果！

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生最近陷性騷風波，18日更和所屬團體「反骨男孩」解約，消息曝光後引發討論，就連團長酷炫過去在直播中自爆與孫生互傳私密片的片段，如今也被網友挖出來討論。為此，酷炫昨（25）日深夜透過IG限動發聲了。

▲孫生、酷炫被爆有拍私密片。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys）

酷炫在IG限動發文，針對他與孫生在2023年直播時的部分言論進行澄清。他解釋說道，該次直播中的相關言論只為烘托《拳上》的熱度，並指出這些言論主要是為了設定笑點，不應被視為事實陳述。酷炫進一步呼籲，大眾能以更加理性的態度對待這事件，以防止誤解進一步擴散。

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▲酷炫IG發限動澄清。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

事實上，酷炫和孫生在2023年時開直播盤點《拳上》，當時兩人大方談論交流私密片。影片中網紅小哥哥艾理先提到性愛影片，緊接著酷炫表示：「我根本沒在怕，因為孫生平常性愛影片都是傳到我手機裡啊，你手機的性愛影片會有我手機裡的多嗎？」孫生聽完後反問酷炫「你手機有多少我的愛愛片？」為此酷炫透露：「蠻多的，都在我這。」如今酷炫發限動澄清，再度掀起網友討論及關注。