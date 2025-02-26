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萬人響應路跑！　驚喜宣布「邱勝翊、邱宇辰當嘉賓」他笑：嚇一跳

記者黃庠棻／台北報導

即將於4月27日在台北登場的「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」目前已吸引超過萬人響應，主辦單位「台灣華特迪士尼」也回應呼聲，宣布報名時間延長一週，這場「年度必跑」的環保路跑報名將於3月6日正式截止，想要在今年世界地球日一起RUN FOR EARTH為地球而跑的朋友們，務必把握最後倒數最後兩週，趕緊手刀至活動網站報名參賽。

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／記者黃庠棻攝）

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／國家地理提供）

今（26）日「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」更首度公開賽後演出嘉賓，特別邀請到演藝圈最帥兄弟檔王子（邱勝翊）、邱宇辰現身演出，替熱血路跑活動注入甜酷風格。作為圈內公認的運動高手，邱勝翊也興奮喊話「收到邀約時嚇了一跳，感覺2025年剛開始就解鎖了一個人生里程碑，也很期待粉絲朋友們一起響應，當天一起嗨翻全場！」

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▲▼王子邱勝翊、邱宇辰〈Candy〉 。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／喜鵲娛樂提供）

「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」今年特別為跑者祭出多項組別，不論是想挑戰自我的半馬組（21K）、挑戰組（9K）；希望享受微風的慢跑組（9K）、休閒組（4K）、或期待與家人一同齊心跑步的親子組（4K），都可以依照自身能力選擇不同組別的賽程，與國家地理一起完成一場意義非凡的綠色行動。

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／記者黃庠棻攝）

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／國家地理提供）

今年的活動物資除了有由寶特瓶環保紗製作而成的「莫蘭迪紫色」活動紀念衫、環保摺疊水杯外，跑者們完賽後也將獲得專屬獎牌、運動毛巾等多重好禮，值得注意的是，報名親子組的跑者將可獲得以可愛的台灣黑熊設計成的專屬紀念衫、報名21K、9K組別的跑者們則將獲得專屬質感帆布提袋。

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／記者黃庠棻攝）

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」領跑員洗菜。（圖／國家地理提供）

而今年「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」將引領大家為理念而跑的年度領跑員們，包括身兼運動員、歌手、主持人等多職的籃球女神洗菜（王宇君），直呼「為了不『落漆』，週末都在偷偷練跑，很期待當天跟大家一起突破自我、完成這場熱血的潮跑之路！」；還有知名親子創作者「鷹式一家」，笑說「原本以為兩個小孩聽到要去跑步會哇哇叫，沒想到他們鬥志滿滿，讓我們很欣慰，但也不排除是因為看到台灣黑熊設計的親子組紀念衫，很期待當天可以可愛登場與大家見面。」

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」邀請王子（邱勝翊）、邱宇辰擔任嘉賓。（圖／記者黃庠棻攝）

▲「2025國家地理路跑NAT GEO RUN」領跑員鷹式一家。（圖／國家地理提供）

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