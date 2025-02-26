獨家／80歲凌峰重新站起來　小31歲嬌妻「小竇」正式曝光

記者葉文正／台北報導

80歲資深藝人凌峰今天在二度中風後復出演出，而他之前的婚姻狀況一直是個謎，不過今天他的小31歲青島嬌妻「小竇」也正式在台灣優質生命協會2025愛傳承關懷演唱會信義場曝光，現場她默默在台邊拍攝凌峰演出，看到鏡頭卻又趕緊躲到室內，仍不習慣面對媒體。

▲凌峰看到王夢麟與紀寶如等老友相當開心。（圖／記者葉文正攝）

小竇推估約為49歲，是中國大陸青島人，身高接近180公分，身材相當高挑，這幾年凌峰在泰國，小竇都是亦步亦趨的陪在他身旁，不過凌峰結這第三次婚相當低調，只有登記，並沒有宴客，所以知道的人不多。

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▲凌峰第三任妻子小竇現身。（圖／記者葉文正攝）

80歲凌峰之前與小他18歲的中國老婆賀順順結婚20多年，之前就頻傳婚變，凌峰在泰北被問及婚變，曾感慨：「要顧事業，就顧不了家吧！」當時坦言身分證配偶欄仍是賀順順，沒有離婚，但夫妻倆聚少離多，他其實不清楚賀順順目前住哪、在做些什麼，連女兒是否已讓他當了外公也不清楚，已和家人疏遠。

▲小竇在旁默默拍凌峰。（圖／記者葉文正攝）

他之前身體狀況也不好，也接受過心臟手術，這些年常進出加護病房、急救室。對於生死，他跟老友傅達仁一樣豁達，「我當然贊同他選擇安樂死，插管多痛苦，死亡最舒服的，不就是睡個覺就不醒，還有比這個更幸福的嗎？」而他也立好遺囑，將後事叮囑妥當，「盼望走得瀟瀟灑灑」，他去年也傳出二度中風，今天仍精神飽滿，從醫院到現場演出，要感謝醫護人員與跑婆小竇的悉心照顧。