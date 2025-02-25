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倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲

記者劉宜庭／綜合報導

啦啦隊女神倪暄（Eli）原定回歸應援舞台，擔任台鋼雄鷹應援團團長，卻於今（25日）突然發聲明宣布，因合作方向與計畫變動，決定暫緩該職位。此消息一出，讓許多球迷感到錯愕與不捨。不過，短短兩小時後，她再度發表相同聲明，這次更附上了一張黑底加上1個表情符號的圖片，引發外界揣測聲浪。

▲倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲。（圖／翻攝自倪暄臉書）

▲倪暄重發聲明。（圖／翻攝自倪暄臉書）

倪暄在下午1點30分發出的聲明中提到，自己一直對棒球充滿熱情，作為高雄人，能夠回到球場與家鄉球迷一同應援，是她離開啦啦隊舞台三年後最令人熱血沸騰的事。然而，經過一段時間的討論，她與台鋼雄鷹球團在團長職位的合作方向與後續計劃上有所不同，雙方在充分理解與交換意見後，決定暫緩這次合作。

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雖然未能如願擔任團長，倪暄仍感謝球團在合作討論過程中的協助，也向球迷表達歉意：「其實我覺得最抱歉的是在這段期間中，給予關心與支持我的球迷朋友，在這兒由衷向你們說聲對不起，讓你們失望。」她強調，自己仍會持續為球迷與球隊應援，「不只是應援球賽，也應援人生，甘巴爹！」

就在倪暄發出聲明後，僅過兩小時，她再次於3點37分重發相同內容，但這次多了一張黑底加上1個表情符號的圖片，引發外界揣測。這個表情符號經常用於表達迷茫、無奈或難以言喻的心情，讓許多粉絲擔憂關心「都要開季了，怎會這樣」、「你棒，自己的決定永遠都是最好的安排」、「可惜了，原本還在期待開幕戰的相遇」、「加油」。

▲倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲。（圖／翻攝自倪暄臉書）

▲倪暄第一版聲明並無附圖。（圖／翻攝自倪暄臉書）

台鋼雄鷹在先前的新聞稿中指出，倪暄作為「高雄在地的甜姐兒」，將以應援團長身份回歸，並預計負責帶領「鷹援軍」為澄清湖主場注入活力與魅力，點燃球迷熱情。如今計畫有變，球團宣布陣容包括朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、ＭＣ鷹雄沐妍、焦香鷹雄地表最帥TAKAO、鄰家鷹雄地表最萌TAKAMEI、專業熱情Wing Stars。

對倪暄則送上祝福，原本滿懷熱情準備重返球場的倪暄，期待透過對棒球的熱愛，為台鋼雄鷹帶來更精采的應援體驗，可惜雙方對於未來應援團團長一職的工作規劃較為不同，在經過充分的溝通與討論，尊重也理解倪暄的決定，衷心祝福倪暄未來有很好的發展，期待未來有機會能在球場再相見。

▲倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲。（圖／翻攝自倪暄臉書）

▲倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲。（圖／翻攝自倪暄臉書）

▲倪暄在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自倪暄臉書）

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