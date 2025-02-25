找到了！蕭煌奇「開車地獄梗」源頭是超大咖天王：叫我載他出門　

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 真愛秀·藍寶石大歌廳」將於5月10、11日母親節檔期登場，匯集演藝圈多位天王天后，主持人由澎恰恰和陳亞蘭領銜，兩天的演出陣容包括林淑容、鄭進一、陽帆、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、曹雅雯、蕭煌奇、龍千玉、林俊逸、向蕙玲、蘇明淵等15位重磅級卡司，齊為藍寶石大歌廳掀起「寶島金曲之夜」經典浪潮。

▲▼蕭煌奇、蘇明淵將在藍寶石大歌廳再次合體。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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蕭煌奇和蘇明淵將於5月11日同台演出，兩位金曲台語歌王分別是四度封金及兩度擒王的紀錄保持人，也是兩人繼五年前於蘇明淵的個唱同台後再次聚首，期待在藍寶石的舞台上來個「寶島金曲」大PK服務長輩歌迷。蘇明淵表示，回到高雄演出讓他感到既開心又興奮，因為這是他兒時的回憶。

蕭煌奇透露自己從高中時期最愛看豬哥亮的歌廳秀錄影帶，某次上豬哥亮的節目時，自豪地對他說：「我是看你的錄影帶長大的！」蘇明淵則表示，自己靠著豬哥亮歌廳秀錄影帶陪伴每個返鄉的孤獨夜晚，而近期歷經父喪的蘇明淵也說，當年爸媽常騎著車去看秀兼約會，「爸爸很『蝦趴』（時髦台語），還買了一台橘色偉士牌載著媽媽去看歌廳秀，有很多秀場的有趣橋段也都是從他門口中而來，也因此『藍寶石』搭載著許多我兒時的回憶。」

▲蕭煌奇感謝當年上豬哥亮節目因「地獄梗」學到很多。（圖／高雄流行音樂中心提供）

蕭煌奇最難忘十多年前曾上豬哥亮節目時大開「地獄梗」的回憶，「像是主動提議要『開車』載他(豬哥亮)出門玩、我騎摩托車趕通告，這些開自己玩笑的地獄梗滿滿，印象特別深刻，也讓我學到很多！」此外，他也感謝白冰冰的提攜，「在節目時在她身上學到很多，像是講故事、set梗跟表演方式，讓我之後在面對長輩粉絲時都能拿出來運用，收穫滿滿。」蘇明淵則曾為秀場天王天后寫歌累積成日後歌唱養分，如洪榮宏〈愛情小雨傘〉、張秀卿〈看你醉等你醒〉、施文彬〈傷心歌傷心肝〉及蔡小虎〈阮的心肝為你孤單〉等。

首次參加藍寶石的蕭煌奇及蘇明淵這次將在高流舞台上與主持前輩澎恰恰及陳亞蘭同台演出，蕭煌奇透露澎恰恰是「很愛音樂的人」，每次錄影時總有很多在音樂上討論的互動，並分享秀場表演的經驗，讓他受益良多。