張學友神蹟再現！演唱會破千場　「花38年時間」創華語歌手紀錄　

記者吳睿慈／綜合報導

「歌神」張學友在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1000場個人巡迴演唱會，首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。作為陪伴張學友40年音樂道路的重要合作夥伴，環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場並送上特別禮物，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

▲張學友出道以來演唱會突破1000場 。（圖／環球音樂提供）



張學友自1987年起開啟首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅磡出發，到2025年的第10輪巡演累計場次達到1000場，整個歷程跨越38年，足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引了上千萬觀眾親臨現場，不僅締造了華語樂壇難以超越的驕人成就，更見證了華語流行音樂邁向世界舞台的赫赫戰績。

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▲張學友感謝歌迷一直以來的支持。（圖／環球音樂提供）



在當晚的演唱會上，張學友回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這四十年，這一千場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

▲張學友創華語歌手新紀錄。（圖／環球音樂提供）



而他於1984年正式出道樂壇，加盟寶麗金唱片，歷經時代更替，音樂品牌變遷，張學友始終留在環球音樂的大家庭裡，這段相知相惜的合作關係經已跨越半生，長達40年有餘。環球音樂見證了張學友一路走來的傳奇音樂歷程，特地奉上一份精心準備的禮物「一幅3米多手繪畫卷」，呈現張學友十輪次的演唱會歷程。每一輪巡演的舞台設計、燈光效果、經典造型都被精心刻畫，畫卷的背景是一片星河般璀璨的粉絲燈海，萬千雙手高舉燈牌，點亮了38年的非凡音樂旅程，寄寓著全球歌迷長久的深情陪伴，同時盼望歌神的音樂聲聲不息。

張學友1000場個人巡迴演唱會歷程一覽：



1987年 《張學友87演唱會》

香港紅磡體育館，共計6場



1991年 《每天愛你多一些巡迴演唱會》

香港、美國大西洋城、加拿大多倫多、中國廣州等城市，共舉辦15場



1993-1994年 《學與友世界巡迴演唱會》

演出城市超過20個，共計65場



1995-1996年 《友學友世界巡迴演唱會》

演出城市超過40個，共計100場



1999年 《友個人世界巡迴演唱會》

演出城市超過30個，共計67場



2002-2003年 《音樂之旅巡迴演唱會》

演出城市超過30個，共計45場



2007-2008年 《學友光年世界巡迴演唱會》

演出城市超過60個，共計105場



2010-2012年 《1/2世紀世界巡迴演唱會》

演出覆蓋全球77個城市，全球範圍內吸引了近300萬觀眾，共計146場

榮獲健力士世界紀錄“單年現場觀眾人數最多的歌手”認證



2016-2019年 《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》

演出覆蓋全球97個城市，全球範圍內吸引超過450萬觀眾，共計233場



2023-2025年 《張學友60+巡迴演唱會》

已舉辦218場，持續進行中