ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張學友神蹟再現！演唱會破千場　「花38年時間」創華語歌手紀錄　

記者吳睿慈／綜合報導

「歌神」張學友在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1000場個人巡迴演唱會，首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。作為陪伴張學友40年音樂道路的重要合作夥伴，環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場並送上特別禮物，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲張學友出道以來演唱會突破1000場 。（圖／環球音樂提供）

張學友自1987年起開啟首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅磡出發，到2025年的第10輪巡演累計場次達到1000場，整個歷程跨越38年，足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引了上千萬觀眾親臨現場，不僅締造了華語樂壇難以超越的驕人成就，更見證了華語流行音樂邁向世界舞台的赫赫戰績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲張學友感謝歌迷一直以來的支持。（圖／環球音樂提供）

在當晚的演唱會上，張學友回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這四十年，這一千場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲張學友創華語歌手新紀錄。（圖／環球音樂提供）

而他於1984年正式出道樂壇，加盟寶麗金唱片，歷經時代更替，音樂品牌變遷，張學友始終留在環球音樂的大家庭裡，這段相知相惜的合作關係經已跨越半生，長達40年有餘。環球音樂見證了張學友一路走來的傳奇音樂歷程，特地奉上一份精心準備的禮物「一幅3米多手繪畫卷」，呈現張學友十輪次的演唱會歷程。每一輪巡演的舞台設計、燈光效果、經典造型都被精心刻畫，畫卷的背景是一片星河般璀璨的粉絲燈海，萬千雙手高舉燈牌，點亮了38年的非凡音樂旅程，寄寓著全球歌迷長久的深情陪伴，同時盼望歌神的音樂聲聲不息。

張學友1000場個人巡迴演唱會歷程一覽：

1987年  《張學友87演唱會》
香港紅磡體育館，共計6場 

1991年  《每天愛你多一些巡迴演唱會》
香港、美國大西洋城、加拿大多倫多、中國廣州等城市，共舉辦15場 

1993-1994年  《學與友世界巡迴演唱會》
演出城市超過20個，共計65場 

1995-1996年  《友學友世界巡迴演唱會》
演出城市超過40個，共計100場 

1999年  《友個人世界巡迴演唱會》
演出城市超過30個，共計67場 

2002-2003年  《音樂之旅巡迴演唱會》
演出城市超過30個，共計45場 

2007-2008年  《學友光年世界巡迴演唱會》
演出城市超過60個，共計105場 

2010-2012年  《1/2世紀世界巡迴演唱會》
演出覆蓋全球77個城市，全球範圍內吸引了近300萬觀眾，共計146場
榮獲健力士世界紀錄“單年現場觀眾人數最多的歌手”認證
 
2016-2019年   《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》
演出覆蓋全球97個城市，全球範圍內吸引超過450萬觀眾，共計233場 

2023-2025年   《張學友60+巡迴演唱會》
已舉辦218場，持續進行中

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎爺降駕！附身乩童不退駕　「被5漢壓制在地」抓狂掙扎

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」

王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張學友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 啦啦隊女神轉行DJ紅到海外！　藍辰語自認「不婚主義」感情狀況曝光
  2. BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰
  3. 蔡凡熙演《通靈少女》爆紅秒入伍！　被問王大陸逃兵…正面回應了
  4. 「南韓神級樂團」主唱吳赫婚後現身高雄！　冒出台灣腔⋯萬人全嗨了
  5. 千千遭撞後1個月「再遇高速驚魂」！　曝車禍後遺症：不安感甩不掉
  6. 20歲超辣星二代跑夜店！八點檔媽是「羅霈穎密友」昔刷臉就可進場
  7. 專訪／10年深情告白！宰鉉今退伍迎完整體　N.Flying相約：以後還有70年
  8. 蔡少芬隔8年拍港劇「計畫恐生變」！海報已曝光　突發出延期通知
  9. 張學友神蹟再現！演唱會破千場　「花38年時間」創華語歌手紀錄　
  10. 八點檔男星砸7位數東區開店！疫情重創大陸副業…慘賠4000萬台幣

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366