八點檔男星砸7位數東區開店！疫情重創大陸副業…慘賠4000萬台幣

記者黃庠棻／台北報導

鳳凰藝人余政鴻曾經出演多部八點檔，吸引不少婆媽粉絲。而下戲之後的他，最喜歡做的事情就是化身大廚，自己創作各式料理，日前研發出麻辣滷味，到新加坡、韓國比賽奪下金牌，成為另類的「台灣之光」，今（24）日在東區開設全新餐酒館，許多藝人都到現場力挺。

▲余政鴻日前靠著廚藝在國際奪得金牌。（圖／民視提供）

余政鴻今（24）日在東區開設全新餐酒館，好友梁佑南、胡鴻達、胡嘉愛、方琦都到場力挺，他透露地點選在國父紀念館的一級戰區，不僅好停車、離捷運站近，就連店內都有代駕服務，讓顧客可以安全地回家。

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▲《好運來》演員余政鴻「美喝麥喝」新開幕。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，余政鴻也透露這一家餐酒館裝潢就耗時3個月，花了約500萬，總共有5位合夥人，除了一樓之外還將地下一樓改裝成寬大的吃飯空間，還特地弄了一間VIP包廂給親朋好友聚餐。被問到租金的問題，余政鴻大方透露加上人事成本一個月要花費幾十萬。

▲《好運來》演員余政鴻「美喝麥喝」新開幕。（圖／記者周宸亘攝）

此外，余政鴻並非第一次自己創業，他表示自己之前在五分埔開設女裝店，過去也進軍大陸開設了26家男裝店，在廣州、福建、廣西、安徽都有店面，無奈後來因為疫情攪局，所有的店都只能關閉，總共賠了900萬人民幣（約4000萬台幣），雖然金錢付諸流水，但幸好沒有負債，讓他直呼「謝謝老天」。