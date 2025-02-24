陳昇讚聲處女秀開賣！不擔心票房　「這件事卡關」認：好苦惱

記者吳睿慈／台北報導

歌手陳昇即將於4月12日在Legacy Taipei舉辦《我不是搖滾歌手》演唱會，門票25日下午3點即將開賣。他第一次加入讚聲演出行列，現階段已開始為演唱會準備，要帶給歌迷不只是音樂旅程的回顧，更是對搖滾精神的徹底解放。他說：「這次的音樂會，我不只是回顧過去，更希望讓大家感受到音樂的自由與生命力！」但最傷腦筋的還是歌單，希望讓歌迷聽得盡興再回家！

▲陳昇在歌單選擇上卡關。（圖／寬宏藝術提供）



隨著演唱會開賣倒數，陳昇全面投入準備，為樂迷精心規劃曲目與舞台演出，細數他擁有多首經典好歌，包含〈把悲傷留給自己〉、〈思念人之屋〉、〈不再讓你孤單〉、〈無賴〉等，使得他在選擇歌單時都會出現「障礙」，為了展現音樂歷程多重樣貌，陳昇指出：「搖滾不是風格，而是一種態度。」

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演場會名稱「我不是搖滾歌手」，這句話是陳昇對自己音樂生涯的一種幽默詮釋，從80年代的民謠詩人，到90年代的金曲創作歌王，他的音樂始終帶著濃厚的人文氣息，透過演唱會，他用音樂向歌迷傳遞「搖滾不是風格，而是一種態度」的信念，並為讚聲演唱會帶來前所未有的音樂能量。

▲陳昇首次為讚聲獻出處女秀。（圖／寬宏藝術提供）



《我不是搖滾歌手》演唱會陳昇將再度用音樂說故事，帶領樂迷進入一場充滿情感與靈魂共鳴的音樂之旅，購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利超商，門票於2月25日下午3點準時開賣。