記者吳睿慈／綜合報導

日本旅遊節目《歐兜邁冒險趣》曾獲得網路票選冠軍，主持人出川哲朗每集節目都會邀請大腕級藝人，跟著他戴著西瓜安全帽騎著電動摩托車到各大鄉鎮，所到之處引起當地民眾的騷動，台灣網友甚至形容他是「日本版瓜哥」。令觀眾驚訝的是，他近日被發現來到台灣出外景，真的戴上招牌西瓜帽現身九份，引起大批台灣粉絲關注，笑喊「來台灣騎車都沒說」、「騎車騎到台灣啦」。

▲▼61歲出川哲朗來台騎車，招牌西瓜帽、歐都邁現身萬華。（圖／翻攝自X）



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出川哲朗22日突然在IG上傳一段影片，背景就是熟悉的九份「阿妹茶樓」，他站在高樓上與下方的觀眾熱情歡手，並暴雷表示「就是現在，人在台灣拍攝中」，並向台灣粉絲表達謝意，影片甫上傳就引起廣大迴響，留言區出現多位台灣粉絲暴動回應「歡迎來台灣」，還有人直呼「今天在我家樓下有看到你們哦」，證實他們真的在台騎車。

▲▼台北飄雨，一行人還穿上雨衣奔波。（圖／翻攝自X）



有趣的是，除了出川哲朗自己貼出的影片外，確實有網友直擊一行人騎著機車在路邊短暫停留，該位粉絲嚇到直呼「我是不是在做夢，在我家這條鳥不生蛋的基隆，某條乏人問津的路上，竟然出現了出川哲朗」。

▲▼61歲出川哲朗最後抵達九份天都暗了。（圖／翻攝自X）



由於台灣北部地區22日在飄雨，幾位藝人還穿著雨衣，努力在風雨中奔馳，一路經過圓山大飯店還有萬華，甚至騎到九份，雖然看上去狼狽，但模樣相當有趣，引起大批台灣觀眾熱議，期待屆時節目播出。