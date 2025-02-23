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曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」　陳志強寵妻宣言閃爆！

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，而夫妻倆即將於27日補辦婚禮，近日兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，畫面曝光後，立即閃瞎一票網友。今（23）日曾智希又公開一系列婚紗照，吸引藍勾勾藝人留言。

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希今（23）日在Instagram上發文，寫下「我們婚紗照的風格，以新娘為主，新娘漂亮就好，請問有人知道我老公長什麼樣子嗎」並附上了一個笑到哭出來的表情符號，最後還hashtag了一句重點「強強說拍婚紗新娘才是重點」。

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▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

原來，曾智希曬出的一系列婚紗照中，把重點都放在她的身上，完全沒把相機的焦點放在陳志強身上，新郎不是被模糊處理就是背對著鏡頭，老公把人生最重要的時刻都放在她的身上，而她看著老公的表情洋溢著滿滿的幸福，還有兩人一起飼養的愛犬「黑秀」一起入鏡，看起來相當甜蜜。

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

對此，曾智希曬出一系列與陳志強的婚紗照，也引起藍勾勾藝人好友留言，謝承均大讚「最美的新娘」、黃小柔直誇「幸福的新娘」、愛狗的米可白則說道「我喜歡黑秀那張」，網友也紛紛表示「很有你們自己的風格」、「超閃的」、「老公不重要了，妳才是主角」，引起熱議。

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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