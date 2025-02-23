曾被小優造謠「搶男友」！　愛雅上節目氣吼：再亂講話我就告妳

記者劉宛欣／綜合報導

女星小優最近惹出大嘴巴爭議，由於爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，遭到老闆吳宗憲解約切割，消息曝光後，網路上開始挖出她過去被指控口風不緊的節目片段，包含康茵茵、凱希、丫頭等等，事實上愛雅過去在登上《綜藝大熱門》時，也曾指控過她上節目造謠自己搶男友，讓愛雅氣得直呼「信不信我告妳！」

▲愛雅曾控訴小優亂講話，害她被家人、網友罵。（圖／翻攝YouTube／綜藝大熱門）

愛雅2021年登上《綜藝大熱門》，在節目上直接打電話給小優，吐露當好友多年的心結，直言「因為妳的關係我被我媽罵得很慘，說妳到處在節目上一直亂講我壞話，我媽以為是真的，因為妳都在節目上說我搶妳男人」，接著大爆發吼道「但妳挑男人眼光那麼爛！我根本沒興趣，妳上節目再亂講話我就告妳！」

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▲愛雅大喊要告小優。（圖／翻攝YouTube／綜藝大熱門）

怎料小優聽完只是疑惑「我有嗎？」接著還補充「妳要告我，可是我沒有啊，妳是講我前男友的事嗎？可是妳的確那個時候是滿常去找我前男友的」竟然又補了一槍，讓愛雅翻白眼反駁「那時候是妳叫我幫他宣傳」，小優繼續指出「我一度有覺得妳是不是喜歡他」，愛雅則再度澄清「妳眼光那麼差，我不在意帥不帥，而且妳覺得帥的通常我們都覺得還好」。小優最後才表示自己會找時間跟愛雅媽媽道歉。

▲小優聞言還繼續爆料愛雅滿常去找自己的前男友。（圖／翻攝YouTube／綜藝大熱門）

愛雅還提了另一件事，當年發行寫真書時，身邊不少好友都掏腰包支持，但小優卻以要出國玩、沒錢為由推託，最讓愛雅傻眼的是，寫真書發表會當天，小優跟一群朋友出國玩，讓愛雅氣得與小優冷戰長達一年，還退出了群組，她強調這不是錢的問題，而是根本感受不到小優的心意，所幸後來兩人有和好。